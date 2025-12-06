Prepoznajete li bivše hrvatske misice uz Lauru Gnjatović? Četiri ljepotice zaustavile su špicu

Zagrebačka špica ove je subote postala modna pista na otvorenom, a posebnu je pažnju privukao glamurozan dolazak četiriju hrvatskih misica koje su oduševile svojim zimskim stilom.

Subotnja zagrebačka špica ponovno je zasjala u svom prepoznatljivom, modno inspirativnom duhu, a posebnu su pažnju privukle četiri hrvatske misice – Natalija Prica, Laura Gnjatović, Marijana Kužina i Ivana Mišura Vlaović.

U savršenom zimskom stajlingu, naglasile su zašto se smatraju jednim od najstiliziranijih lica domaće javne scene.

Natalija Prica, Laura Gnjatović, Marijana Kužina i Ivana Mišura Vlaović Foto: Josip Moler / CROPIX

Natalija Prica plijenila je pažnju profinjenim izdanjem u tamnom krznenom kaputu, koji je kombinirala s elegantnim kožnim čizmama. Njezin klasičan glamur savršeno je upotpunio besprijekoran make-up i blistavi osmijeh.

Podsjetimo, Prica je titulu Miss Universe Hrvatske osvojila 2011. godine.

Natalija Prica Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Natalija Prica Foto: Damir Krajac/Cropix

Uz nju je stajala naša aktualna misica Laura Gnjatović, koja je zablistala u raskošnom, voluminoznom smeđem kaputu od krzna. Ležerna kombinacija sa svijetlim puloverom i trapericama pokazala je kako se luksuz može nositi i u casual varijanti, a Laurina spontanost dodatno je osvježila prizor s centra grada.

Laura Gnjatović Foto: Josip Moler / CROPIX

Pogledaji ovo Zanimljivosti Društvene mreže pršte od urnebesnih komentara na razliku u visini voditeljskog para ždrijeba

Marijana Kužina odabrala je sofisticirani sivi kaput klasičnog kroja, koji je upotpunila modnim dodacima – tamnim naočalama i modernom kapom s detaljem od perja. Njezin look istaknuo je profinjenu stranu zimskog street stylea.

Kužina je Miss Unvierse Hrvatske bila 1999. godine.

Marijana Kužina Foto: promo foto

Za dozu boje pobrinula se Ivana Mišura Vlaović, koja je zablistala u bordo krznenoj jakni. Kombinacijom s crnim elegantnim hlačama i diskretnim nakitom, Ivana je stvorila chic dnevni outfit koji savršeno pristaje zimskom ugođaju metropole.

Mišura je pak Hrvatsku na Miss Universe predstavljala 2014. godine.

Ivana Mišura Vlaović Foto: Tea Cimas / CROPIX

Ivana Mišura Vlaović Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Nekad i sad Prizori legendarnog glumca u kolicima rastužili fanove, poslije teške operacije povukao se iz glume

Četiri ljepotice zajedno su privukle pozornost prolaznika, ali i objektiva fotografa, pokazavši kako se stil, toplina i glamur mogu savršeno spojiti čak i u najhladnijim danima.

Natalija Prica, Laura Gnjatović, Marijana Kužina i Ivana Mišura Vlaović Foto: Josip Moler / CROPIX

Posebnu pozornost prolaznika krala je naša Laura koju su brojni građani zaustavljali za fotografiju.

Podsjetimo, Laura se prije nekoliko dana vratila sa svjetskog izbora za Miss Universe gdje se plasirala u top 30.

Laura Gnjatović Foto: Josip Moler / CROPIX

Laura Gnjatović Foto: Josip Moler / CROPIX

Galerija 6 6 6 6 6

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Seve u minjaku i korzetu pozirala u prehladnom Zagrebu: ''Ti goriš, to je sigurno!''

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Supruga i kći Saše Matića uhvaćene među publikom u Areni, 18-godišnja nasljednica sve očarala ljepotom

Pogledaji ovo Celebrity Sve doznala preko vijesti? Zna se je li Meghan zbog teške bolesti kontaktirala oca nakon 5 godina