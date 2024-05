Naša bivša misica o susretu s glumcem i zavodnikom svjetskog glasa: ''Dobila sam čak i neke poluprijeteće poruke od ženske populacije...''

Izabrana je nova najljepša Hrvatica. Dubrovkinja Zrinka Ćorić nova je Miss Universe Hrvatske. Izbor nisu propustile i neke dosadašnje Missice. Sve o izboru možete saznati u prilogu In magazina.

Krunu nove Miss Universe Hrvatske ponijela je Dubrovkinja Zrinka Ćorić.



''Jako sam ambiciozna, idem za svojim ciljem, vjerujem da ću ovu titulu Miss Universe Hrvatske stvarno upotrijebiti na najbolji način i predstaviti Hrvatsku na najbolji mogući način'', govori Zrinka Ćorić, Miss Universe Hrvatske 2024.



Predajom krune svoj je jednogodišnji mandat kraju privela Andrea Erjavec. Imala je priliku upoznati i Donalda Trumpa. Kad ju je vidio uživo, rekao je...



''Wooow, beautiful! I onda ''Who is she?'' Onda smo se upoznali i bio je izuzetno drag, ljubazan i evo sad imam i lijepu uspomenu iz Palm beacha'', govori Andrea Erjavec, Miss Universe 2023. godine.



U publici je sjedila i Ivana Mišura Vlaović. Prošlo je 10 godina od njezine krunidbe, a tad je upoznala i zavodnika svjetskog glasa, glumca Williama Levyja.



''Mogu iskreno reći da sam popila par pića s čovjekom na šanku. To je bio baš super događaj jer je on tada bio jako jako popularan. Kad sam, se vratila u Hrvatsku čak sam dobila i neke poluprijeteće i prijeteće poruke od ženske populacije...hahaha...s čovjekom sam normalno popričala, popila piće kao štro sam rekla, uostalom još smo snimili njegov nekakav pozdrav Hrvatskoj i ja sam mislila de će hrvatske žene biti oduševljene, međutim, nije tako bilo...'', prisjetila se Ivana Mišura Vlaović, Miss Universe 2014. godine.

Natalia Prica je pobijedila 2011., a danas ima dvije diplome i uspješna je stomatologinja.



''Ja se zaista trudim na svakom području svog života dati maksimum. Bilo je tako u školovanju, bilo je tako na miss, pa tako danas u svojem poslu. Tu sam perfekcionist, što često zna biti iscrpljujuće, ali svaki dan radim i dajem maksimum. Mislim da je na kraju važno da je čovjek zadovljan sam sa sobom', govori Natalia Prica, Miss Universe Hrvatske 2011.



Miss Universe 2018. sa suprugom i dvoje djece nedavno se preselila na Majorcu.



TON: MIA ŽAJA, Miss Universe Hrvatske 2018.

''Tamo za sad živimo, to nam je neka konačna odluka. Niti je to sad neka velika drastična promjena u našem životu.. Mi smatramo dokle god smo mi skupa, dokle god se volimo, dokle god je to jedna savršena sredina i za nas i našu djecu, da će to tako i ostati i biti tak, a sada hoćemo li se vratiti ili ne, vidjet ćemo. Fali nam naša domovina naravno, naši prijatelji ovdje'',priča Mia Žaja.



Svjetski izbor Miss Universe drastično mijenja pravila pa više gotovo da ni nema ograničenja.



''Sve je dozvoljeno na Miss Universe. Zašto? Mogu biti supruge, mogu biti majke, nema više određena visina niti težina, niti proporcije, zapravo nema više ničega što bi sprečavalo da bude upravo ono što ona stvarno je'', govori Ivana Delač, Miss Universe 2003.



Naša pobjednica krajem godine putuje u Meksiko, gdje će se za krunu Miss Universe svijeta boriti s čak više od 100 ljepotica.



''Iskreno, nije me strah. Najbitnije je biti svoja kakav god ishod bio, bitno je da nastupaš, da predstaviš Hrvatsku najbolje što možeš, da daš sve od sebe da budeš najiskrenija, da dođeš sa jako pozitivnom energijom, i mislim da će se onda i sve drugo isplatiti i pokazati.

Sretno na svjetskom izboru umeksiku i vrati se s krunom najljepše.

Hvala najljepša''. zaključila je Zrinka.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.