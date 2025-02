Koncerte IT djevojke naše generacije jedna osoba nikako ne propušta: ''Realno...''

Slušaju je osnovnoškolci, tinejdžeri - i njihovi roditelji. Za Miju Čičak, odnosno Miach, više ne možemo reći da je novo glazbeno ime s obzirom na Porina, Cesaricu, ali i najnoviju nagradu - Zlatni Studio. S ovom IT djevojkom nove generacije razgovarala je naša Dorotea Filipaj.

Šanse da ste tek sada prvi put čuli ovu zaraznu melodiju gotovo su nikakve. Mijine pjesme neprestano se vrte, slušaju je mladi, ali i stariji.

''S NLO-om sam krenula osjetiti neke promjene, međutim kad je Fantazija izašla - tad se sve okrenulo naopačke. Ono, odem do dućana u pidžami i neko me prepozna, to mi je baš bilo baš - aha, ajoj, sad me ljudi znaju. Ali to je sve lijepo, jako volim sve ljude koji mi priđu, stvarno sam presretna'', priča Miach.

Nagrade poput Porina i Cesarice samo su neki od putokaza koji Miji Čičak govore da ide u pravom smjeru. Popisu je sad dodala i Zlatni studio, koji je osvojila za najbolju pjevačicu, pobijedivši tako (u toj kategoriji) Vannu i Doris Dragović.

''Čast mi je biti s tako velikim imenima u kategoriji'', rekla je.

Na crvenom tepihu pojavila se u odijelu poznatog modnog dvojca.

''Trenutno nosim Envy room, dečki uvijek on point sve naprave, ja inače općenito volim tako više baggy, malo neki miks muškosti sa ženstvenosti'', objasnila je.

Osim za nagradu, Miach prima čestitke i zbog rekordno brzo rasprodanog koncerta, koji je trebao biti 5. travnja u Tvornici kulture, ali seli se u veći prostor.

''Nisam apsolutno mogla vjerovati da će se u pet i pol sati rasprodati. To mi je, ono, moj drugi solo koncert, wow.. Sad je u Boćarskom domu, karte idu stvarno brzo. Jednostavno sam toliko sretna i potaknuta da dam apslutno 1000 posto od sebe'', rekla je.

Njezine nastupe redovito prati njezina baka.



''Tvornicu je izdržala od početka do kraja, što realno, sat i pol u zadimljenom prostoru je teško. Meni je cijela obitelj apsolutna podrška u svemu što radim, jedino baka komentira da apsolutno ne razumije ništa što pričam. Mora čitati tekst, ali zapravo uopće ne razumije što pričam'', otkrila je.



Svoj uspjeh dijeli s dečkom - producentom Lockroomom. Mihovil radi i s Gršom, Hiljsonom, Pekijem – danas itekako poznatim glazbenim imenima. Ali ipak, u studiju mu je najdraže s Mijom.

Kako usklađuju poslovni i privatni dio?

''Da, da, mi smo stvarno kompletno od A do Ž zajedno na pjesmi. Iskreno, znaju me ljudi pitati, ali ja nemam odgovor jer je to nekako prirodno i uopće nemamo neku, kao, joj, moramo držati balans, nekako sve teče kak bi trebalo i ne bih se mogla zamisliti da je ikako drugačije'', zaključila je Miach.

A već ovih dana izlazi nova pjesma iz njihove glazbeno-ljubavne radionice.

