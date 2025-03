Kako se vratiti u formu nakon zimskog sna? Poznati Hrvati otkrili su nam svoje trikove!

Točno 106 dana dijeli nas od 21. lipnja. Kalendarsko ljeto već kuca na vrata, a ovog tjedna cijela je Hrvatska bila okupana suncem. Idealno vrijeme za odbaciti zimske jakne i izvaditi odjeću za vježbanje. Za kraj ovog tjedna, naša Dorotea Filipaj donosi motivaciju za onu poznatu - raketa do ljeta!

Sunce, visoke temperature i cvrkut ptičica. Ovog tjedna oprostili smo se od zimskih jakni, izvukli sunčane naočale i upijali vitamin D. No, osim ispijanja proljetnih kavica, idealno je vrijeme za krenuti s pripremama za ljeto!

A vi, kao i naša poznata lica, uz malo mašte i dobru volju, iskoristite celzijuse za tjelovježbu na otvorenom:



''Veliko mi je veselje to trčanje, mislim da je trčanje jedna mentalna disciplina, mislim da me promijenilo na bolje na svim poljima'', govori Ecija Ojdanić, glumica.

''Trčim četiri, pet puta tjedno i to mi je osim za kondiciju i meditacija totalna, i uživam doći u Maksimir ili ako sam negdje uz more trčati uz more i onako, disati punim plućima'', otkriva Lana Gojak Bajt.

Da je u zdravom tijelu zdrav duh, zna i naš glazbenik Petar Grašo, koji kaže kako je u njegovu napornom tempu, bez sporta apsolutno teško zadržati čistu glavu i bistar um.



''Ne trčim svaki dan ali zaista trčim koliko god mogu. To mi je ventil koji direktono utječe na kvalitetu života s obzirom na izuzetno naporan tempo života koji imam'', otkriva Grašo.



''Vježbam pet puta tjedno, tri puta trčim, a dva puta idem na intervalne treninge i to je moj ispušni ventil'', otkriva Sanja Musić Milanović.

Ispušni ventil glumcu Janku Popoviću Volariću su planinarske staze. Glumac slobodno vrijeme često provodi u prirodi, a kad nije na planinama, biciklira.

Mir u planinama pronašla je i Jankova kolegica, glumica Petra Kurtela, koja ondje provodi ljeta.

Ok, malo je nadobudno očekivati da ćete odmah dizati u benchu desetke kilograma kao Žanamari, ali zato su tu druge sprave.



''Pilates je nešto što radi na dubinskim mišićima, meni su to veliki rezultati jer sam se krenuo vraćati par koraka unatrag kako bi sve prije ispravio'', objasnio je Vlaho Arbulić.

Svoje figure teretani mogu zahvaliti i glumica Ana Gruica te njezina prijateljica Iris Livaja. Dok ćete Danijelu Martinović moći vidjeti kako udara u boksačku vreću.

Svima nam je ubrzan način života često izgovor da kondiciju, kao i zdravlje, ostavimo po strani, no budimo realni - nije problem nedostatak vremena, već volje.

S ljetom na vratima, većinu pripadnica ljepšeg spola hvata panika oko toga stignu li se riješiti ostataka zimskog hedonizma:

"Uvijek je moguće, svakako da je moguće. Aktivnost i ako se tome pridoda frekvencija treninga i intenzitet treninga, napredak je vidljiv znatno nakon 4-8 tjedana.", govori trener Selver Kasa.

No, dragi naši gledatelji, ako smo vas potaknuli na promjenu, na otvorenom ili u zatvorenom, ne zaboravite:



''Tjelovježba je kralj, a prehrana je krajica, ako ih spojite imate kraljevstvo'', zaključio je Mario Valentić.

