Zavirite na set popularnog Survivora i saznajte kako sve to izgleda iza kulisa!

Ova priča vodi vas na Karibe, točnije, u prelijepu Dominikansku Republiku. Ondje se, kao što već znate, snima show Survivor. Zahvaljujući kolegi Vladi Bobanu, koji je ove godine uskočio u voditeljske cipele, ekipa In magazina dobila je priliku zaviriti i iza kulisa. Stigne li se okupati u pauzama od snimanja, što snimanje showa donosi tamošnjim stanovnicima i kako je raditi u prekrasnom tropskom okruženju, saznajte u priči Matee Slogar.

Vlado Boban ekipu IN magazina proveo je setom i pokazao kako to izgleda iza kamera Survivora, showa koji se snima u svakavim uvjetima na jednom od najegzotičnijih mjesta na svijetu. Nije samo kandidatima izazovno, već svima koji na ovom projektu rade.



''Mislim da je ovo najteži projekt i najteži reality show i za nas jer ako su oni na kiši i mi smo na kiši'', govori Arif, voditelj projekta.



''Stalno prži sunce, stalno je vlaga preko 90% u zraku, ali 5-6 puta dnevno padu pljuskovi po 10 minuta. S obzirom da se sve radi na otvorenom nemamo komentatorske kabine klasične jako je puno improvizacije'', objasnio je Vlado.



Tu je i srbijanski kolega voditelj, koji već 4 godine radi na projektu.



''Kada komentiraš košarku ti vidiš obranu, vidiš pick and pop a mi imamo Milanku i Srđana i Mateu i Lucijana i ne znaš što će se dogoditi a moraš biti zanimljiv i djetetu od 7 i baki od 77'', govori Bojan, voditelj i komentator.



A ako ste mislili da se ovdje snima samo Survivor, Dominikana ima još jedan as u rukavu.



''Osim Survivora ovo je i država exatlona, to je na neki način naprednija verzija Survivora s težim i dužim poligonima ali s jednom razlikom - natjecatelji tamo spavaju u normalnim kućama, jedu normalno i nemaju tako surove uvjete'', objasnio je Bojan.



Dominikanska Republika je zasigurno mjesto na kojem biste poželjeli raditi svoj uredski posao od 9 do 5.



''Ako i pomislite da vam je teško, samo se okrenete lijevo desno, vidite tirkizno more vidite šumu palmi i probudite sami sebe i shvatite gdje jeste'', zaključio je snimatelj Marin Srbotnjak.



Iako ćete se neminovno naraditi, iskustvo ćete, baš kao i Vlado, pamtiti za cijeli život.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

