Vlado Kalember otkrio što ga najviše čudi vezano uz razvod od Ane Rucner

Nekada su miljenici ženske publike bili oni koji su pod rukom nosili gitaru, a ne nogometnu loptu, našalio se Vlado Kalember i otkrio nam da je i on htio igrati u Dinamu. No, ipak je ostao u glazbi, u kojoj su se, kaže, u posljednjih pola stoljeća najviše promijenili odnosi među kolegama. Zašto smatra da je sina dobio u pravo vrijeme i što ga najviše čudi vezano uz razvod s Anom Rucner, otkrio je Sanji Jurković za In magazin.