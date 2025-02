Zvijezde Kumova otkrile su nam kako je biti glumac u Hrvatskoj: ''Ponekad zna biti naporno, ali uživam i svaki dan mi je radost''

Omiljeni Kumovi vratili su se na male ekrane, a mi smo zavirili na set i družili se s glavnim protagonistima. Glumce smo upitali je li bavljenje glumom ''šušur i glamur'' ili težak, naporan rad. Žarko Radić, Ecija Ojdanić, Mijo Kevo i drugi otkrili su nam pozadinu svojeg posla, ali i sanjaju li o Oscaru.

''Pa ludilo! Pozitivno ludilo!'', tim je riječima Mijo Kevo, popularni Marko Šank iz Kumova, opisao svoje zanimanje. Biti glumac nije tako jednostavno kako se čini.



''Jako, jako naporan posao, ponekad stvarno zna biti teško, ali je lijep i ja ga volim. I onda sve to što se dešava meni nije teško. I uživam! Imam prelijepih, prekrasnih kolega i kolegica i svaki dan mi je radost kad radim ovo tako da me to tjera!'', zaključio je Žarko Radić.



''Ja to naprosto volim! Baš volim i nije mi teško. Ja stvarno puno radim i dugo dugo godina radim puno i više toga radim istovremeno uvijek i vjerojatno je naprosto tajna u tome da stvarno to radim s lakoćom i da to stvarno volim'', dodala je Daria Lorenci Flatz.



''Možeš se opustit! Možeš ono svoje ludilo, energiju i neki svoj tik predat u ruke sceni, ispred kamere tako da me to uveseljava. Znači sve ono moje što imam u sebi zakopano, što sam imao, uspijevam izbaciti iz sebe i to je super'', kaže Mijo Kevo.



''Za mene je biti glumac, stalno biti u nekoj potrazi za istinom što je to čovjek i u koju sve širinu i dubinu može ići ta ljudskost'', dodao je Vladimir Tintor.



Glumu će rijetko koji glumac nazvati zanimanjem. Njima je to poziv i strast od malih nogu.



''Počelo je sa poezijom. Privukla me poezija, primijetila me je učiteljica u razredu i slala na Lidrana, natjecanja poezije gdje sam pobjeđivala i tu je nekako krenulo'', ispričala je Anica Kovačević.



''Ja sam uvijek nekako prepoznavala taj jedan put koji me vodio do Akademije dramske umjetnosti i to sam prepoznala kao neku svoju adresu na kojoj sam se dobro osjećala i evo čitavi niz godina sam u tom poslu i moram priznati da ga volim sve više iz dana u dan'', kaže Matija Prskalo.



''Budući sam ja odrastao u tom okruženju i zaista sam od malih nogu hodao po tim garderobama i moram priznat da me od tada to već privlačilo'', priča Fabijan Pavao Medvešek.



''Ja sam mislila da ja uopće nisam taj kapacitet da mogu biti primljena na Akademiju. Kako ja često reagiram srcem, nisam uopće razmišljala koliko je to sve skupa teško i koliko je taj put zaista trnovit, ali evo ispalo je sve odlično!'', kaže Ecija Ojdanić.

A sanjaju li o nekom Oscaru?



''Sanjao o tome jesam kad sam bio mlađi, a onda sam nekako shvatio da je ono što je suđeno da će svakako doći i naravno da bih volio da se taj Oscar pojavi, ali ako se i ne pojavi, i to je život'', govori Vladimir Tintor.



''Pa naravno! Svi uvijek sanjamo o nekom novom izazovu i nečem ajmo reć velikom'', kaže Fabijan.



''A i tog se dotaknemo s djecom. Djeca u tom smislu, i to je baš lijepo, oni misle da je to sve moguće. Onda im ja probam objasnit ''Gle, neke stvari su ipak nemoguće!'', ali oni kažu ''Ne, ne, ne! Zašto!?'' I lijepo je čut da te tvoje djeca doživljavaju da si im tako dobar, to mi je recimo najveća nagrada u životu. Tako da eto, imam ja svog Oscara'',



Ako pitamo gledatelje dramske serije Kumovi - komplimenata ne nedostaje! Omiljena su TV poslastica već godinama.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Jolina najstarija kći ima sve više pratitelja na društvenim mrežama, a na ovo posebno pazi

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Zavirite u luksuznu vilu Kim Kardashian vrijednu čak 70 milijuna dolara!