Ova splitska ljepotica prije 19 godina bila je misica, a evo u čemu je danas uspješna!

Bila je Miss Universe Hrvatske, a danas je majka i uspješna poduzetnica. Biljana Mančić otvoreno progovara o životnim promjenama nakon razvoda, ali i o velikim poslovnim uspjesima. Kako je na Sejšelima napunila baterije, zašto tvrdi da je danas snažnija no ikad te tko joj jedino može izmamiti suzu, otkriva naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Biljana Mančić godinama dokazuje da ljepota i pamet savršeno idu zajedno. Iza nje su velike životne promjene, a ova bivša Miss Universe Hrvatske ističe da ju je jedna od njih naučila najvažnijoj lekciji – biti vjerna sebi. Malo tko zna, ali prije sedam godina razvela se od bivšeg supruga, s kojim ima kćer Saru. I dok neki nakon rastave vode bitke, oni su pronašli način kako ostati prijatelji.

''Moram se pohvaliti time, danas je to stvarno izazov i svega ima. Svakako nije jednostavno ali zaista smo našli zajednički jezik i nama je zaista cilj da ona odraste predivnu osobu, kako ja tako i on ulažemo u nju. Puno razgovora i razgovora, podrška smo joj i usmjeravamo je dalje u njenom životu'', govori Biljana.



Biljana je ponosna majka 13-godišnje Sare, koja joj je najveća snaga u svim životnim izazovima. Dok uspješno balansira između majčinstva i poslovnih obveza, priznaje da nikada nije bila sretnija. No, ne skriva da samohrano roditeljstvo donosi i svoje izazove.



''Ja sam to nekako shvatila da sam dobila taj zadatak i da jednostavno moram svoj život posložiti drugačije. Omogućila sam nam jednu lijepu bajku, kćeri i meni tako da zaista uživamo u svakom trenutku našeg života. Taj osjećaj kad dođete kući i kad vas ona zagrli to je nešto što je vrhunac, doslovno ispere sve loše što je taj dan bilo i obgrli vas ta neka ljubav koju mi ona daje, uf sad mi dođe plakat ali stvarno je tako'', kaže.



Dok joj privatno sve ide uzlaznom putanjom, Biljana ni poslovno ne staje. U svijetu beauty industrije ostvaruje velike uspjehe, a nakon godina rada u segmentu ženske ljepote, odlučila je nešto ponuditi i muškarcima.



''Oni kao i žene traže njegovan izgled da se ne vidi ništa puno ali da bude svježiji i bolji izgled. Sad smo uveli i transplantaciju kose na šta sam jako ponosna jer sam dvije godine provela istraživačici tržište i tako da smo doveli turske stručnjake u Split'', okrila je.



No, kad god joj obveze dopuste, Biljana voli pobjeći u toplije krajeve. Nedavno se odmarala na Sejšelima, gdje je uživala u suncu, moru i potpunom miru.



Svoj odmor na Sejšelima rado je dijelila s pratiteljima na društvenim mrežama. Iako je prošlo 19 godina od osvajanja titule Miss Universe Hrvatske, komplimenti na njezin izgled i dalje pristižu.



''To vam je sve red rad i disciplina. Naravno tu je i genetika ali ako vi tu genetiku ne njegujete onda ništa od toga. Ja sam stvarno netko tko tko ulaže u sebe. Tu je zdrava prehrana, treninzi obavezno stvarno se trudim maksimalno'', kaže.



Od titule Miss Universe do uspješne poduzetnice, Biljana Mančić danas je žena koja zna što želi i ne boji se novih izazova. Ove godine slavit će 39. rođendan, a za nju su godine samo broj – jer s osmijehom gleda u budućnost, spremna za sve što dolazi.

