Jedan od najpoznatijih hrvatskih mađioničara sprema se za veliki dan: ''Dvije osobe će itekako faliti...''

Jedan od naših najboljih iluzionista, Luka Vidović, u svojih 26 godina rada izveo je više od tisuću trikova. Trikom je zaprosio i svoju djevojku Petru Zrilić. Predstavom. Ove godine, nakon 4 godine ljubavi, stat će pred oltar.

Sama pojava mađioničara i iluzionista daje dojam čarolije. Njegov posao zahtijeva iznimnu discipliniranost, usredotočenost i mnogo sati vježbe. U mađioničarstvu Luka Vidović usavršava se 30 godina. Pa ipak, da nije mađioničar spremno će reći da bi bio…

''Pa onda bi bio nogometaš'', otkriva.

No od malih nogu Luka je vidno znao čime se želi baviti. Presudila je tomu VHS kaseta s nastupom Davida Copperfielda. Danas svojim trikovima zabavlja i mlađe i starije. Ovaj put ipak ne bira odijelo za nastup, već veliki dan - vjenčanje:

Trikom je naime prošle godine, i to sudbonosnim, zaprosio svoju djevojku, 16 godina mlađu Petru Zrilić.

''Što bi rekao jedan glumac u jednom filmu - she makes me a better man. Ona je poker djelitelj što bi se reklo i jako je uspešna u svom poslu, putuje dosta tako da evo, možda je tajna uspjeha u tome što imamo ova neobično zanimanja'', otkrio je Luka.

20. lipnja ipak će dvije osobe itekako nedostajati. Njegovi roditelji, glumački velikani Ivica Vidović i Mirjana Majurec:

''To eto ne mogu to promijeniti, ali eto gdje god da su mislim da su ponosni. Tata bi rekao - pametno sine, a mama - jesi li pozvao sve sa Šolte?'', priča.

Zauvijek će pamtiti i sve savjete koje su mu roditleji davali, poput onog da na sceni uvijek bude svoj. A on vrijedi i danas, unatoč tomu što su se generacije pred kojima nastupa itekako promijenile:

''Drugačiji su bili mađioničari kad sam ja bio dijete a drugačiji su sad mađioničari, mislim da sad to moraš biti jako jako brz moraš odmah i zainteresirati jer danas ih bombardiraju sa svih svih strana, od društvenih mreža laptopa ovih, sve živo što imaju i jednostavno moraš u prvih pet sekundi ih zainteresirati jer ako ne

ono krene po zlu'', priča.

Bez društvenih mreža, vođen radom i, šali se, usmenom predajom, u veljači i ožujku na pozornicu Zagreba i Splita, vraća

se s predstavom ''U čemu je trik?''.

Na ništa manje od savršenog Luka ne pristaje. Tako je osvojio ne samo domaće, već i svjetske pozornice. I, i dalje se usudi sanjati više:

''Napravio sam sve, odradio sam Vegas odradio sam Broadway i mislim da je to to, sad bi u nekoj budućnosti volio napraviti posjetiti Australiju i Kanadu evo napraviti par nastupa tamo.

