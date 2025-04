Kako danas izgleda zaboravljena misica iz devedesetih, zlatnog doba hrvatskih ljepotica?

Jedno gradilište u središtu Zagreba dizajner Ivica Skoko pretvorio je u kulisu za snimanje modne kampanje. Uz skele, vreće cementa i radne strojeve, ispred fotoobjektiva stala je Miss Universe Hrvatske '99-e Marijana Kužina, i to u društvu svoje kćerke Buge. Kako danas izgleda ova zaboravljena misica iz devedesetih, zlatnog doba hrvatskih ljepotica, otkriva naš Davor Garić.

Skele, vreće cementa, cijevi... Građevinski radovi poslužili su kao kulisa za snimanje kampanje nove kolekcije Ivice Skoke.



''Koristim boje koje dosad nikad nisam koristio. Ja mislim da narančastu boju u svojih 28 godina karijere sam možda napravio jednom ili dva puta po narudžbi. Tako da su sve jake boje, upečatljive boje... Želim unijeti malo živosti u ovaj grad, u našue zemlju. Da žene uistinu budu svoje i da ih boli briga'', govori Ivica Skoko.

Zaštitno lice je domaća misica koju zaista dugo nismo vidjeli u javnosti. Marijana Kužina bila je Miss Universe Hrvatske '99-e.



''Prvo nisam očekivala pobjedu. Nadaš se, ali ne očekuješ. Prekrasan je to period života, ta godina dana koja ti prođe, stalno se pitaš da li se to meni događa'', ispričala je Marijana Kužina, Miss Universe Hrvatske 1999.



''Marijana Kužina je po meni jedna od naših najljepših misica, ali ona to ne voli, ne voli tu riječ misica. To je jedna žena koja je sa mnom jako privatno vezana. Žena koja moje kreacije osjeća, nosi. Koja mi otvoreno kaže što joj je lijepo, a što nije, a to volim kod prijatelja'', govori Skoko.

Marijana je ispred fotoobjektiva stala s kćerkom Bugom.



''S mamom sam u super odnosima. Baš smo kao najbolje prijateljice, u svemu mi pomaže tako da mi je drago da smo u tako dobrom odnosu'', govori Buga.

''S ovom sam kampanjom htio napraviti tu jednu malu poveznicu i pokazati i prezentirati da godine uistinu nisu bitne. Da i mama i kćerka ili baka mogu izgledati onako kako žele i biti svoje'', kaže Skoko.



''Ostvarila sam se kao majka koja ima dvije velike odrasle kćeri. Uživam u životu, jednostavno i kroz njih. Imamo super odnos i baš se veselim i svakom njihovom uspjehu i svakom svom'', kaže Marijana.

''Podržavam kćer u svakom izboru koji napravi, ali rekla sam joj ''Shvati to samo kao jednu životnu fazu, a ne kao životni uspjeh!'', dodala je Marijana.



Nova Skokina kolekcija nešto je potpuno drugačije iz njegove radionice. Želja mu je da se žene osjećaju nesputano.



''In je da su svoje, da su drugačije, da su urbane! Da doslovce obuku i navuku na sebe, pa taman to bila večernja haljina, preko toga neku traper jaknu, neke đombaste cipele, čizme, japanke, bilo šta i da ih boli briga! Da žive punim plućima!'', govori Skoko.

I Skoko živi punim plućima otkad je vjera ušla u njegov život i potpuno ga promijenila.



''Vjera je sa mnom 24 sata na dan. Vjera je nešto što me totalno pretvorilo u jednu drugu osobu. Ja sam cijeli žviot vjernik, ali ovo što sam ja osjetio i doživio.... Onaj osjećaj kad se probudiš i živiš dan bez straha je nešto najljepše. Isus je uz mene i to je nešto najvrijednije'', kaže Skoko.



Za ljeto priprema i glazbeno-modni spektakl za pamćenje u Trogiru.



''Bit će svega, od diva... Neću otkrivat, ali samo moram reći da već kasnim sa šivanjem kolekcije jer trebam napraviti 50 kreacija'', zaključio je Skoko.



No, prije toga, čekamo izlazak nove kolekcije koja će biti potpuni zaokret u njegovu radu.

