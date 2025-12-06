Društvene mreže pršte od urnebesnih komentara na razliku u visini voditeljskog para ždrijeba

Spektakularni ždrijeb Svjetskog prvenstva 2026. održan u Washingtonu privukao je veliku pozornost javnosti, ponajviše zbog neobičnog izbora voditeljskog para.

Komičar Kevin Hart i njemačko-američka manekenka Heidi Klum vodili su sinoćnji ždrijeb za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.

Zbog velike razlike u njihovoj visini, korisnici društvenih mreža preplavili su društvene mreže komentarima, a ovu razliku malo tko nije primijetio.

Heidi Klum i Kevin Hart - 5 Foto: Afp

Heidi Klum i Kevin Hart - 4 Foto: Afp

Hart je ranije izjavio da je visok 1,65 metara kada nosi tenisice, što je čak 11 centimetara manje od njegove kolegice, s obzirom na to da Heidi Klum ima 1,76 metara. Uz to, na svečanosti sinoć nosila je štikle s platformom, što je razliku učinilo još uočljivijom.

Heidi Klum i Kevin Hart - 3 Foto: Afp

''Je li on zaista ovoliko nizak?'', ''Ne mogu se prestati smijati'', ''Majka i sin'', ''Tko je odlučio da bi njih dvoje trebali biti voditeljski par?'' samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Pojavili su se i brojni memeovi.

Heidy Klum & Kevin Hart #WorldCup2026 pic.twitter.com/64d7RIWhW8 — Manuela Leal 🇨🇴🐻🐝🐺 MH15 My fav (@manuleala) December 5, 2025

Kevin Hart every time Heidi Klum speaks #WorldCupDraw pic.twitter.com/uUj4qRRTuT — Steve (@Nintendoubt815) December 5, 2025

Dio publike izrazio je nezadovoljstvo i njihovim potpuno različitim modnim izborima.

Heidi Klum i Kevin Hart - 2 Foto: Afp

Heidi Klum i Kevin Hart - 1 Foto: Afp

Dok je Heidi zablistala u dugačkoj haljini ukrašenoj zlatnim šljokicama, Hart se pojavio u ležernoj kombinaciji dukserice i hlača.

Poznati trener Carlo Ancelotti na ždrijeb je stigao sa suprugom koja se izdvaja od stereotipnih žena sportaša. Više o njoj čitajte OVDJE.

Na ždrijebu je bio i američki predsjednik Donald Trump, čiji je video plesa danas viralan. Pogledajte ga OVDJE.

