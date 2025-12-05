Svjetla pozornice za ždrijeb SP-a nisu imala šanse, Heidi Klum ih je sve nadmašila!

Heidi Klum i Kevin Hart zablistali su kao voditelji ceremonije ždrijeba za Svjetsko prvenstvo 2026. u Washingtonu, pretvorivši događaj u pravi show.

Hrvatska nogometna reprezentacija uskoro će na ždrijebu saznati u kojoj će grupi igrati na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. godine. Od 11. lipnja do 19. srpnja trajat će najmasovniji SP u povijesti, u kojem ćemo prvi put imati čak 12 grupa iz kojih će u šesnaestinu finala proći po dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine uz osam najboljih trećeplasiranih.

Sasvim je sigurno da će izbor ždrijeba u Washingtonu biti pravi spektal, a voditelji Heidi Klum i Kevin Hart su izbacili show pred prepunim auditorijem.

Heidi Klum - 4 Foto: Profimedia

Heidi Klum - 3 Foto: Profimedia

Na pozornici su zablistali u glamuroznim izdanjima - Heidi u zlatnoj haljini koja je reflektirala svjetla pozornice, a Kevin u ležernom, elegantnom izdanju te su atmosferu podigli na razinu prave proslave sporta i glazbe.

Heidi Klum - 2 Foto: Profimedia

Heidi Klum - 1 Foto: Profimedia

Dok su izvlačili parove za grupnu fazu turnira, publika je uzbuđeno pratila svaki korak, a energija je vladala i iza, i ispred kamera.

