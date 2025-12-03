Kakve veze Heidi Klum ima sa Svjetskim nogometnim prvenstvom 2026.? Imamo odličnu vijest

Voditelji ždrijeba skupina Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine koji će biti u petak u John F. Kennedy Center for the Performing Arts u Washingtonu bit će globalne ikone Nijemica Heidi Klum i Amerikanac Kevin Hart, objavila je FIFA.

Heidi Klum je supermodel, glumica, producentica i dobitnica Emmyja, dok je Kevin Hart, jedan od najuspješnijih komičara i glumaca svoje generacije. Uz njih će u programu sudjelovati i glumac i producent Danny Ramirez.

"Ponovno biti jedan od domaćina završnog izvlačenja, nakon što sam bila uključena u ovu predstavu prije 20 godina u svojoj domovini, zaista je izvanredno," kazala je Klum nakon što je prethodno sudjelovala na izvlačenju skupina SP-a 2006. u Njemačkoj.

"Svjetsko prvenstvo okuplja svijet kao ništa drugo, a ponovno biti dio te čarolije, na još većoj pozornici koja uključuje tri zemlje domaćine i 48 momčadi, nevjerojatna je čast," dodala je.

U programu će uživo nastupiti Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger i Village People.

Ždrijeb skupina Svjetskog kupa održat će se u petak, 5. prosinca u Washingtonu s početkom u 18 sati po hrvatskom vremenu. Podsjetimo, Hrvatska će biti u drugoj jakosnoj skupini.

Dan kasnije FIFA će prenositi i otkrivanje rasporeda utakmica Svjetskog prvenstva. Naime, u petak će se saznati u kojoj će skupini igrati reprezentacije, a ažurirani raspored utakmica, s dodijeljenim stadionom i odgovarajućim vremenom početka svake utakmice, bit će objavljen u subotu, 6. prosinca.

