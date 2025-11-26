Lateks dominira! Heidi Klum pokazala izdanje koje je zaludilo obožavatelje

Društvene mreže užarile su se nakon što je Heidi Klum osvanula u nizu provokativnih lateks kombinacija.

Supermodel i TV zvijezda Heidi Klum u najnovijoj objavi pozirala je u nizu ultra-seksi lateks kombinacija koje su odmah privukle pažnju milijuna pratitelja.

Kako se čini Heidi je imala fotošuting, a pratitelje je počastila videima iz garderobe na kojima je istaknula svoje obline.

Prvo je pokazala bodi od lateksa uz koji se kombiniraju i čizme iznad koljena od lateksa, a posebnu pozornost svima je privukao crveni lateks kombinezon koji je istaknuo Heidine bujne grudi.

Heidi Klum - 5 Foto: Instagram

Heidi Klum - 6 Foto: Instagram

Heidi Klum - 4 Foto: Instagram

Prošli mjesec na jedno događanje stigla je s dubokim prorezom na dekolteu. Fotografije pogledajte OVDJE.

Heidi Klum Foto: Afp

