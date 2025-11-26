Arena dodala na popis Thompsonov koncert, datum za drugi još stoji slobodan

Arena Zagreb dodala je prvi koncert Marka Perkovića Thompsona na popis događanja.

Nakon što se medijima proširila vijest kako Arena Zagreb još nije na popis događanja uvrstila koncert Marka Perkovića Thompsona 27. prosinca, u manje od 24 sata to se promijenilo.

Njegov koncert sada se nalazi kao zadnji na popisu događanja za 2025. godinu, a slobodno mjesto u tablici za datum 28., kada je Thompson zatražio drugi koncert, i dalje stoji prazno.

Događanja u Areni Zagreb Foto: Screenshot

Podsjetimo, drugi koncert Thompsona u Areni brani zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, a njihova prepirka dodatno se rasplamsala nakon sinoćnje izjave Thompsona. Gradonačelniku je poručio da je spreman poduzeti radikalnije poteze, a što je još rekao pogledajte OVDJE.

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Za danas je najavljena i izvanredna presica Thompsonovog tima, a uživo ju možete pratiti OVDJE.

Thompson u Sinju - 5 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

