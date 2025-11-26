Internet je poludio na seksi božićno izdanje poznate Splićanke: ''Nema dalje!''

Blagdani se približavaju, a Renata Lovrinčević Buljan odlučila je dodatno zagrijati atmosferu neobičnim, glamuroznim i pomalo nestašnim božićnim fotografiranjem.

Renata Lovrinčević Buljan raspametila je svoje pratitelje novim božićnim fotografijama s blagdanskog fotošutinga.

Naime, Renata je zablistala u izrazito seksi, zlatnoj kombinaciji, dok je za poziranje odabrala nesvakidašnji rekvizit – starinsku šivaću mašinu.

Renata Lovrinčević Buljan - 2 Foto: Instagram

Renata Lovrinčević Buljan - 1 Foto: Instagram

U blistavoj, šljokičastoj haljini koja naglašava njezinu figuru i s efektnim božićnim rogovićima u kosi, Renata je sjedila za retro šivaćim strojem, stvarajući savršeni kontrast između vintage atmosfere i modernog glamura. Pred njom se našla crvena blagdanska kapa ukrašena šljokicama, kao savršen detalj koji dodatno naglašava razigran ugođaj snimanja.

Uz božićno drvce, lampice i hrpu blagdanskih dekoracija koje se vide u pozadini, cijela scena izgleda kao filmski kadar – topla, šarmantna i s dozom blagdanske čarolije.

Renata Lovrinčević Buljan - 3 Foto: Instagram

Njezine fotografije brzo su privukle pažnju na društvenim mrežama, a mnogi su pohvalili odvažnost, smisao za estetiku i originalnost ovog božićnog koncepta.

''Savršenaaa'', ''Nema dalje'', ''Ljepša nego kad si bila Miss'', pisali su joj u komentarima.

Renata Lovrinčević Buljan - 1 Foto: Renata Lovrinčević Buljan/Instagram

Renata Lovrinčević Buljan - 1 Foto: Instagram

Podsjetimo, Renata je prije 25 godina bila nositeljica titule Miss Universe Hrvatska. Tog razdoblja nedavno se prisjetila na Instagramu, a ponukala ju je slava naše trenutne misice Laure Gnjatović.

Renata Lovrinčević Buljan Foto: Instagram

