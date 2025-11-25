Pretraži
Zbog Lile u grudnjaku rijetko je tko primijetio uzbudljivu vijest koju je najavila u opisu

Piše J. C. , Danas @ 22:51
Lidija Bačić - 2 Lidija Bačić - 2 Foto: Instagram

Nova backstage objava Lidije Bačić sa seta snimanja kalendara odmah je zapalila društvene mreže i podigla očekivanja publike.

Lidija Bačić pozirala u grudnjaku
Zbog Lile u grudnjaku rijetko je tko primijetio uzbudljivu vijest koju je najavila u opisu
Ponosni roditelji: Paula i Đelo Jusić otkrili detalje vjenčanja njihove kćeri Eme
Ponosni roditelji
Paula i Đelo Jusić otkrili detalje vjenčanja njihove kćeri Eme: ''Evo ja se i sad ježim!''
Sofia Vergara snimljena u ležernom izdanju
Trenirka i lice bez šminke
Potpuno prirodno izdanje kolumbijske ljepotice razveselilo paparazze
Za ovaj događaj putuje se i kilometrima - svake godine rasprodan
''progledaj srcem''
Za ovaj događaj putuje se i kilometrima, a svake je godine rasprodan!
Pogledajte iza kulisa snimanja filma ''Svadba''
''svadba''
Sneak peek u najiščekivaniji kino hit godine: Regionalna glumačka krema u glasnoj, urnebesnoj i toploj komediji Igora Šeregija
Nenad Tatarinov privukao pažnju najnovijom fotografijom na Instagramu
''Čestitke''
Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput otkrila promjenu u njegovu životu
Preminuo je Jan Kling, član grupe ABBA
u 85. godini
Preminuo je član grupe ABBA, tužnu vijest potvrdio je njegov sin
Vjenčali se Sanja Cukon i Sead Bojić iz MasterChefa
"vožnja života!"
Vjenčao se naš par iz MasterChefa! Ovom fotografijom otkrili su prekrasnu vijest
Joško Gvardiol oduševio je obožavatelje novom frizurom
"Izgleda predobro!"
Koja promjena! Joško Gvardiol pokazao novu frizuru, komentari ne prestaju stizati
Matea Stanović u devetoj emisiji showa Supertalent
''kao baka i unuk!''
Neuobičajeni talent 13-godišnjeg dječaka sve je oduševio: ''Daj Bože čim više ovakve djece!''
vijesti
Brutalni napad u Rimu: Migranti silovali 18-godišnjakinju pred zaručnikom
ITALIJA U ŠOKU
Horor u Rimu: Par napadnut u parku, djevojka silovana pred nemoćnim zaručnikom
Roditeljima stiglo upozorenje: Djeca u grupama dijele zastrašujući sadržaj
Opasan trend
Roditeljima stiglo dramatično upozorenje iz nekoliko škola: U ovoj grupi dijeli se zastrašujući sadržaj!
Provjerite zalihe! Povlači se popularni začin, nije siguran za konzumaciju
Javlja DIRH
Provjerite zalihe: Povlači se popularni začin, nemojte ga stavljati u jelo!
show
zdravlje
6 namirnica koje nikad ne biste smjeli čuvati u plastici
Upozorava stručnjakinja
6 namirnica koje nikad ne biste smjeli čuvati u plastici
Novi soj gripe širi se svijetom: Cjepivo protiv njega nije učinkovito?
Stručnjaci su zabrinuti
Novi soj gripe širi se svijetom: Cjepivo protiv njega nije učinkovito?
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Urnebesno
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Majstorski postavljena školjka nasmijala regiju, svi se pitaju kako je to moguće
Jao…
Majstorski postavljena školjka nasmijala regiju, svi se pitaju kako je to moguće
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Kako je to moguće?
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
tech
Japanski znanstvenici uspjeli ostvariti nešto dosad neizvedivo: Napravljena simulacija naše čitave galaksije - do zadnje zvijezde
100 miljardi svijetlih točkica
Japanski znanstvenici uspjeli ostvariti nešto dosad neizvedivo: Napravljena simulacija naše čitave galaksije - do zadnje zvijezde
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Kakvo iznenađenje
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Ako razmišljate o kupovini novog telefona sljedeće godine, ovo su odlične vijesti
Nove glasine
Ako razmišljate o kupovini novog telefona sljedeće godine, ovo su odlične vijesti
sport
Naišao na Jon Jonesa na ulici i srušio ga na pod: Slavni prvak nije imao šanse
poznati borci
VIDEO Naišao na Jona Jonesa na ulici i srušio ga na pod: Slavni prvak nije imao šanse
On pa Toni Fruk: Senzacionalni klinac odbio je Dinamo i sad je pred transferom života
Najkorisniji igrač lige
On pa Toni Fruk: Senzacionalni klinac odbio je Dinamo i sad je pred transferom života
Real donio konačnu odluku o Xabiju Alonsu, evo tko mu je okrenuo leđa
OTKRILA MARCA
Real donio konačnu odluku o Xabiju Alonsu, evo tko mu je okrenuo leđa
tv
MasterChef: Renata će predstaviti tanjur inspiriran bivšim mužem: "Ovo je moje najbolje jelo u MasterChefu!"
NE PROPUSTITE!
Renata će predstaviti tanjur inspiriran bivšim mužem: "Ovo je moje najbolje jelo u MasterChefu!"
MasterChef: Renatina nominacija Damjana šokirala! "Jeste li svjesni koliko ste kontradiktorni?!"
TENZIJE
Renatina nominacija Damjana šokirala! "Jeste li svjesni koliko ste kontradiktorni?!"
MasterChef: Napeto kuhanje inspirirano koktelima iznjedrilo kompleksna jela! Tko će napustiti Masterchef?
VRIJEME ZA KUŠANJE
Napeto kuhanje inspirirano koktelima iznjedrilo kompleksna jela! Tko će napustiti Masterchef?
putovanja
Traži se sretnik koji će doživotno ljetovati u najluksuznijem istarskom resortu
Pical Resort
Traži se sretnik koji će doživotno besplatno ljetovati u najluksuznijem istarskom resortu
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
Ultra-prerađeno
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
Otok Migingo je najnaseljeniji otok na svijetu
A gdje je kladionica!?
4 kafića, javna kuća i ljekarna: Je li ovo najnaseljeniji otok na svijetu?
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
lifestyle
Adventski vijenci iz ponude domaćih cvjećarnica za 2025. godinu
SAVRŠENI SU
Zavirite u svijet adventskih vijenaca: Hrvatski kreativci pokazuju svoje najljepše komade
Advent u Samoboru
Advent u Samoboru
Provjerite zašto je ovaj hrvatski grad postao hit Adventa, spremaju čaroliju
Promjena na vrhu: Ime Mia više nije najpopularniji odabir za djevojčice
NIŠTA NIJE KONAČNO
Nakon nekoliko godina promijenilo se najpopularnije ime za djevojčice u Hrvatskoj. Koje vam je ljepše?
sve
Nenad Tatarinov privukao pažnju najnovijom fotografijom na Instagramu
''Čestitke''
Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput otkrila promjenu u njegovu životu
Preminuo je Jan Kling, član grupe ABBA
u 85. godini
Preminuo je član grupe ABBA, tužnu vijest potvrdio je njegov sin
Adventski vijenci iz ponude domaćih cvjećarnica za 2025. godinu
SAVRŠENI SU
Zavirite u svijet adventskih vijenaca: Hrvatski kreativci pokazuju svoje najljepše komade
 
