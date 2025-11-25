Zbog Lile u grudnjaku rijetko je tko primijetio uzbudljivu vijest koju je najavila u opisu

Nova backstage objava Lidije Bačić sa seta snimanja kalendara odmah je zapalila društvene mreže i podigla očekivanja publike.
Na snimanju novog kalendara vladala je uzavrela atmosfera, a prvi kadar sa seta već je zagolicao maštu obožavatelja pjevačice Lidije Bačić.
Lidija je podijelila backstage trenutak u kojem pozira ispred ogledala u grudnjaku, spremna za novi niz atraktivnih vizuala koji će obilježiti izdanje za iduću godinu.
U kratkoj objavi poručila je da snima novi kalendar za 2026. godinu: ''Na setu, novi kalendar''.
Lidija Bačić Foto: Instagram
''Moj Bože'', ''Pokrij to prehladit ćeš se'', ''Super sexy'', ''E baš to'', pisali su joj pratitelji u komentarima.
Nedavno je sve oduševila u sportskom kompletiću koji je jeda izdržao na njenim bujnim oblinama. Više pogledajte OVDJE.
Lidija Bačić Lille - 2 Foto: Screenshot
Lidija Bačić Foto: Instagram
