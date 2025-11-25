Chef naših reprezentativaca otkrio što nogometaši jedu i dopuste li si ponekad cheat meal!

Što naši nogometni reprezentativci jedu, ima li svatko od njih drugačije prehrambene navike i dopuste li si katkad cheat meal? Odgovore smo pokušali dobiti od Slavonca Tomislava Đukića, koji je zadužen za prehranu naših nogometaša. Ovih dana zatekli smo ga također u kuhinji, no nije smišljao meni za nogometaše, već goste na jednoj posebnoj večeri. Sve možete saznati u prilogu naše Matee Slogar za IN magazin.

Tomislav Đukić chef je hrvatske nogometne reprezentacije. Okretan i brz u kuhinji, brine se o obrocima naših reprezentativaca na važnim utakmicama. Uvijek mu je u fokusu kvaliteta namirnica, a ne skriva u čemu najviše osobno uživa.

''Ja sam Slavonac i ništa kod nas ne ide bez kobasice i slanine. Mi smo baš meatlovers, volimo meso''.



Iako voli meso, ovog puta uskočio je u drugačiju ulogu. Za posebnu večeru u jednom restoranu napravio je potpuno veganski meni, u koji je također unio rapsodiju okusa.

''Jelo je onoliko dobro koliko ga vi začinite i izbalansirate okuse. Imate puno smjerova u kulinarstvu i veganska kuhinja je jedan od njih. Isto trebate dat trud, znanje i zadovoljstva i želje kao i od bilo koje druge namirnice''.

I na ovim tanjurima nezaobilazne su domaće namirnice, bez kojih nema punine okusa.

''Ništa bez baranjske paprike, ništa bez našeg krumpira, ništa bez namirnica koje nas okružuju, ništa bez cikle i nečega što je nama prirodno ovdje dano, orašastih plodova i tako smo menu koncipirali u tom smislu''.



Tomislav otkriva da je ključ u sezonskim namirnicama - one koje daju najbolje za ovo doba godine. I kad reprezentacija putuje, unaprijed dogovara nabavu svježih sastojaka, kako bi naši igrači bili na razini.

''Nemamo vegana i vegeterijanaca, ali mogu vam reći da se jako puno povrća i salata jede, jako puno kvinoje, kuskusa, ječma, bulgura. U sve što radimo puno stavljamo mrkve, graška, peršina, celera, kako dolazi dan utakmice sve ono što nam je dopušteno implementiramo u jelo''.

''Pazi se na svaki dio, svakog igrača, znamo njihove navike napamet pošto dolaze iz različitih klubova i regija, a i genetika čini svoje, a ne smijemo i hormon sreće zaboravit pa moramo pojest i sarmu'', dodao je.

I Dario koji stoji iza veganskog restorana u kojem je Đukić gostovao, ima jasnu filozofiju - da je sve ekološko, organsko i neprocesuirano. Upravo su sarma i burek njihovi specijaliteti.''Burek od buče i sira, to je sad ultrapopularno. Ti bureci nam idu dobro, imamo sir veganski dvije kombinacije jedna indijski orašćić, drugi slanutak. Ovaj drugi je na bazi slanutka'', kaže.Ove godine s kombinacijom sarma burek predstavit će se i na Adventu. Darijev restoran, prema ocjenama na stranici popularnoj među ljudima koji putuju, je u 1% najboljih restorana na svijetu. Impresivan podatak za veganski restoran koji je počeo kao street food na Braču i doživio velik uspjeh.''70% su Hrvati, 30 posto stranci. Od svih gostiju koji dolaze je 20% vegana i veteterijanca, ostalo su ljudi koji jedu sve, isprofilirali smo se kao restora u koji dolaze miješana društva'', kaže.

I Dario i Tomislav nastoje prenijeti važnost domaćih i ekoloških namirnica, a sve se učilo još od djetinjstva. Tako je Dario i odrastao.

''Da pripazimo što jedemo, da pročitamo deklaracije, možda naše opg-ove u slavoniji, lici i zagorju poguramo. Ima ljudi koji proizvode fantastične namirnice. Sve nam je to blizu, i sve nam je dano, pa svakom na volju'', zaključio je Tomislav.

Svaki put kad počnemo kuhati, sjetimo se izreke "ono si što jedeš" i zapamtimo da sve što unosimo u organizam, utječe na naše zdravlje, i to na više razina.

