Pa tko se ne bi zaljubio! O glamuroznom outfitu djevojke Borne Ćorića ne prestaje se pričati

Hrvatska influencerica Anamaria Raič, inače djevojka našeg proslavljenog tenisača Borne Ćorića, ponovno je privukla pozornost besprijekornim modnim izdanjem koje oduzima dah.

Na novoj fotografiji, snimljenoj u elegantnom interijeru, Raič zrači samopouzdanjem i glamurom.

Nosila je raskošnu, zlatnu, usku, svjetlucavu haljinu koja savršeno naglašava njezinu figuru, dok prozirni detalji na gornjem dijelu outfita dodaju notu sofisticirane zavodljivosti. Cijeli look upotpunila je klasičnim nude štiklama.

Inače, Anamaria je ovih dana podijelila fotografiju s našim tenisačem. O svojoj vezi nikad nisu javno govorili, no objave na društvenim mrežama otkrile su da postoji nešto više od prijateljstva.

U vezi su nešto više od dvije godine, a tko je lijepa brineta koja je osvojila srce našeg tenisača pogledajte OVDJE.

