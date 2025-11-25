Kako izgleda samozatajni nasljednik Darka Rundeka? Ima čak šest imena

Darko Rundek na društvenim mrežama često dijeli trenutke iz svakodnevice, a u jednom novijem videu njegov sin privukao je pozornost.

Darko Rundek, legendarni glazbenik i autor bezvremenskih pjesama, više od 50 godina ljubi svoju partnericu Sandu Hržić, a imaju i sina.

Naime, njihov sin ima čak šest imena – David Vid Dimitrij Sebastian Ernest Viktor.

Darko Rundek i Sanda Hržić - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell

U javnosti ga nemamo priliku često vidjeti, a sada je ponosni otac podijelio video na kojem možemo vidjeti njegova nasljednika.

Na snimci, koju je podijelio, 34-godišnjak se zabavljao uz glazbu te je zaplesao.

''Kad masline dobro rode i skupi se familija i prijatelji, sve je muzika'', stoji ispod videa.

Inače, Rundek mlađi od oca je naslijedio umjetnički i avanturistički duh, a poznato je da voli putovanja te da je svojedobno preplovio Atlantski ocean.

Ljubavnu priču Rundeka i Sande pročitajte OVDJE.

Sanda Hržić i Darko Rundek - 2 Foto: Ronald Gorsic/Cropix

