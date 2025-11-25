Romantična posveta chefa Vukadina svojoj supruzi topi srca!

Uz fotku koju je već ranije objavio na Instagramu chef Vukadin čestitao je supruzi Katarini njezin poseban dan.

Poznati chef Stjepan Vukadin na društvenim je mrežama otkrio prekrasan razlog za slavlje. Naime, njegova supruga Katarina ima rođendan.

Chef je na Instagramu podijelio njihovu fotografiju uz pjesmu ''Divno je biti nekome nešto'' Latina.

''Sretan rođendan'', pisalo je na naljepnici koju je dodao uz prizor.

Inače, Stjepan i Katarina vjenčali su se 2019. godine, a godinu kasnije rodio im se dječak Gabriel. Prošle godine u travnju dobili su i kćerkicu Eli.

Nedavno je raznježio pratitelje pojavivši se na snimanju MasterChefa sa sinčićem. Preslatke prizore pogledajte OVDJE.

OVDJE pogledajte kako izgledaju roditelji chefa Vukadina.

