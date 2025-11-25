Označila početak blagdana: Pogledajte kako je Melania Trump dočekala božićno drvce za Bijelu kuću!

Melania Trump u ponedjeljak je dočekala božićno drvce za predstojeće blagdane, koje je stiglo iz Michigana.

Melania Trump izašla je iz predsjedničke rezidencije u ponedjeljak, 24. studenoga, kako bi dočekala ovogodišnje božićno drvce Bijele kuće, čime je službeno započela blagdanska sezona o kojoj je ranije često izražavala frustraciju.

Slovenka je ispred Bijele kuće primila božićno drvce s farme Korson’s Tree Farms iz Michigana, pobjednika Grand Champion Growers 2025. na natjecanju Nacionalne udruge proizvođača božićnih drvaca u srpnju, nakon što je tijekom prvog mandata njezina supruga, Donalda Trumpa, izazvala kontroverze svojim pristupom božićnom uređenju.

Galerija 32 32 32 32 32

Melania Trump - 1 Foto: Profimedia

Melania Trump - 3 Foto: Profimedia

Melania Trump - 4 Foto: Profimedia

Dolazak drvca znači da će Melania uskoro predstaviti svoje božićne dekoracije za 2025., koje su tijekom Donaldova prvog mandata bile česta tema rasprava.

Pogledaji ovo Celebrity Dotjerani do savršenstva! Franka i Ćorluka u rijetkom izlasku mamili poglede

Prve godine, 2017., Melania je odabrala tradicionalni stil ukrašavanja, dok je 2018. iznenadila javnost mnogo hrabrijim izborom: 40 krvavo crvenih, stožasto oblikovanih božićnih stabala u estetici koju je nazvala "American Treasures". Izbor dekora odmah je izazvao lavinu reakcija jer su mnogi boju i oblik stabala uspoređivali s kostimima iz televizijske adaptacije knjige Margaret Atwood "Sluškinjine priče", dok su drugi prizivali uspomene na prizor "mora krvi" iz "Isijavanja".

Melania Trump - 3 Foto: Afp

Melania Trump - 5 Foto: Afp

Melania Trump - 4 Foto: Afp

Godine 2020. CNN je objavio procurenu audio snimku iz 2018. u kojoj se čuje Melania kako se žali na obaveze oko dekoriranja.

"Radim… Dušu sam dala za te božićne stvari, a znaš, koga briga za božićne stvari i dekoracije? Ali moram to raditi, zar ne? OK, i onda to napravim i kažem da radim na Božiću, a oni kažu: "A što je s djecom koja su razdvojena?" Dajte mi milost", moglo se čuti u telefonskom razgovoru frustrirane Melanije.

Ranije ove godine Melania je na X-u objavila kratki video koji otkriva djelić ovogodišnjeg božićnog uređenja — zlatnu temu s vijencima i ukrasima.

Za posjet Ujedinjenom Kraljevstvu odabrala je neobičan šešir. Više potražite OVDJE.

Njezin otac je ovoga ljeta bio u Zagrebu. Više pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Za nastup na svadbi milijarderske nasljednice J. Lo uzela nevjerojatnu cifru!

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Seve u dirljivoj objavi spomenula posebnog muškarca: ''Hvala Bogu što se rodio''

Pogledaji ovo Celebrity Pjevačica ubijena u zasjedi, imala je samo 22 godine

Pogledaji ovo Celebrity Novo ostvarenje sna mladog Vinkovčanina? Kako se čini, pjevat će pred 20 tisuća ljudi!