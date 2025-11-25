Pjevačica ubijena u zasjedi, imala je samo 22 godine

DELAROSA, pjevačica i influencerica s oko 40 tisuća pratitelja, ubijena je u zasjedi, a još je dvoje ljudi teško ranjeno.

Rastuća glazbena latinozvijezda i influencerica DELAROSA ubijena je iz vatrenog oružja, a još su dvije osobe teško ranjene u zasjedi u Los Angelesu.

U ponedjeljak su dužnosnici LAPD-a potvrdili da je žrtva 22-godišnja Maria De La Rosa, poznata pod umjetničkim imenom DELAROSA, dok istraga o okolnostima pucnjave i dalje traje. Pucnjava se dogodila u Northridgeu, u dolini San Fernando, nešto prije 1:30 ujutro u subotu.

DELAROSA - 1 Foto: Instagram

Prema trenutačnim izvješćima koje prenosi Daily Mail, napadači su navodno prišli parkiranom vozilu i zapucali na njegove putnike, a policija vjeruje da je riječ o napadu povezanim s bandama.

"Svjedoci su opisali dvojicu muškaraca kako prilaze vozilu parkiranom u ulici Bryant. Ispaljeno je više hitaca prema nekoliko žrtava koje su se nalazile u vozilu", stoji u priopćenju losanđeleske policije, dodali su da unatoč brzom prijevozu do obližnje bolnice, pjevačicu nisu mogli spasiti.

DELAROSA - 2 Foto: Instagram

DELAROSA, koja je na Instagramu imala nešto više od 40 tisuća pratitelja, tek se počela probijati na glazbenu latinoscenu, objavivši svoj singl "No Me Llames" u kolovozu.

Nakon što se proširila vijest o njezinoj smrti, fanovi su preplavili njezin posljednji post na Instagramu – seriju fotografija iz studija – komentarima punima tuge. Među izrazima sućuti bio je i komentar poznatog meksičko-američkog glazbenog producenta Jimmyja Humildea, kao i Juana Moisesa, pjevača grupe Los Gemelos de Sinaloa.

DELAROSA - 3 Foto: Instagram

Dok detektivi pretražuju okolno područje, policija još nije objavila čini li se napad ciljanim, slučajnim ili povezanim s nekim širim sukobom. Dužnosnici LAPD-a poručili su da je motiv još uvijek predmet istrage.

