Koja promjena! Joško Gvardiol pokazao novu frizuru, komentari ne prestaju stizati

Joško Gvardiol oduševio je obožavatelje novom, kraćom frizurom koju je pokazao u videu iz popularnog londonskog frizerskog salona.

Jedan od najomiljenijih hrvatskih nogometaša, Joško Gvardiol, odlučio je napraviti malu, ali upečatljivu promjenu svog izgleda.

U videu objavljenom na Instagram profilu popularnog londonskog frizerskog salona RPB, Gvardiol je snimljen tijekom šišanja.

Joško Gvardiol - 1 Foto: Instagram

Zgodni stoper engleskog Manchester Cityja, poznat po svojoj gustoj, valovitoj kosi, ovoga puta se odlučio za nešto uredniju i kraću frizuru. U kadru se vidi kako opušteno sjedi na stolici, prekriven zaštitnim ogrtačem, dok frizer precizno podrezuje pramenove, a sudeći prema količini kose na plahtu, riječ je o ozbiljnoj promjeni.

Video je već naišao na veliki interes njegovih obožavatelja, a komentari ispod objave potvrđuju da je Gvardiol i s novom frizurom pravi hit.

Joško Gvardiol - 4 Foto: Instagram

"Nedostajao nam je stari Jole", "Sada izgleda puno bolje", "Napokon, pogodite tko se vratio!", "Super ti stoji", "Izgleda predobro" samo je dio komentara.

Kako vam se sviđa Joškova nova frizura? Odlično mu stoji!

