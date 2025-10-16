Pretraži
velika podrška

Joško Gvardiol otkrio tko je bio uz njega i prije slave: "Tu su od prvog dana!"

Piše I.G., Danas @ 16:08 Celebrity komentari
Joško Gvardiol - 2 Joško Gvardiol - 2 Foto: Joško Gvardiol/Instagram

Joško Gvardiol dirnuo je mnoge objavom iz kampanje za Adidas, u kojoj je istaknuo prijatelje iz djetinjstva koji su uz njega od prvog dana.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Kako je to biti fratar?
inspirativna priča
Kako je to biti fratar? Sve o životu u habitu ispričala su nam tri mlada franjevca
Sergej Ćetković priredio je nezaboravno iznenađenje obožavateljici Tamari
"Nešto prekrasno!"
Sergej Ćetković šokirao obožavateljicu u restoranu: "Ovo ću pamtiti do kraja života!"
Proslavljeni alpinist Stipe Božić otkrio kakve su ga tragedije pratile pri usponu na Everest te kako je i sam jedva preživio
''to me dokrajčilo''
Naš proslavljeni alpinist otkrio kakve su ga tragedije pratile pri usponu na Everest te kako je i sam jedva preživio
Adriana Lima prošetala modnom pistom Victoria's Secret Fashion Showa
kao u dobra, stara vremena
Je li odlazak pod nož pomladio ženu koja je zaštitno lice ovog brenda već dva desetljeća?
Plus size-model Ashley Graham prošetala pistom Victoria's Secreta
plus size manekenka
Kraljica oblina pomela je modnu pistu brenda koji se odvažio na preokret!
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Snaha Halida Bešlića Mahira se oglasila nakon njegovog sprovoda
"Jako nam nedostaješ"
Snaha Halida Bešlića oglasila se nakon dženaze, izazvala je mnogo reakcija
Justus Reid počastio sve koji rade na njegovoj kući
svaka čast!
Top! Ovako je Amerikanac iz Supertalenta iznenadio susjede koji mu pomažu s kućom koju je kupio za 5000 eura
Mama Stjepana Vukadina proslavila 55. rođendan
raznježio objavom
Kako izgledaju roditelji chefa Vukadina? Pokazao ih je posebnim povodom
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Zagrebačka policija objavila detalje napada na starijeg muškarca na Trešnjevci
UŽAS NA TREŠNJEVCI
Policija objavila detalje: Muškarcu pozlilo, dvojac glumio da mu pomaže, a onda je uslijedio užas
Simbol ribe često se može vidjeti na automobilima
Jasna poruka
Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
Tragičan kraj potrage za Šimunom! Pronašli ga na stijenama
nestao prije devet dana
Tragičan kraj potrage za Šimunom! Pronašli ga na stijenama
show
Snaha Halida Bešlića Mahira se oglasila nakon njegovog sprovoda
"Jako nam nedostaješ"
Snaha Halida Bešlića oglasila se nakon dženaze, izazvala je mnogo reakcija
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
zdravlje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Veliko istraživanje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Autizam nije poremećaj? Evo sa čime ga povezuje novo istraživanje!
Novi uvid
Autizam nije poremećaj? Evo sa čime ga povezuje novo istraživanje!
zabava
Užasan parking inspirirao urnebesnu šalu koja je nasmijala domaću publiku
Presmiješno
Užasan parking inspirirao urnebesnu šalu koja je nasmijala domaću publiku
Morate vidjeti što piše na kamionu snimljenom kod Šibenika! Publika oduševljena
Urnebesno
Morate vidjeti što piše na kamionu snimljenom kod Šibenika! Publika oduševljena
Obračun iz životinjskog carstva postao hit, pogledajte samo tu lukavost
Wow!
Obračun iz životinjskog carstva postao hit, pogledajte samo tu lukavost
tech
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Novo istraživanje otkriva
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Više od 30 trikova
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Tajna dugovječnosti: Otkriveni ključni igrači u usporavanju starenja
Je li na pomolu i lijek?
Tajna dugovječnosti: Otkriveni ključni igrači u usporavanju starenja
sport
Srbi oduševljeni Vatrenima: "Ovo je za nas potvrda da su nogometna krema, a za Hrvate - ništa posebno"
Evo o čemu se radi
Srbi o Vatrenima: "Ovo nam je potvrda da su nogometno plemstvo, a Hrvatima - ništa posebno"
Anna Silva o Viniciusu: "On je opsjednut seksom"
"SAMO O TOME GOVORI"
Djevojka o ponajboljem, ali i najomraženijem nogometašu svijeta: "On je opsjednut seksom"
Vodio Srbe protiv Andore i nakon jedne utakmice i on otišao s klupe reprezentacije
napravio svoje
Vodio Srbe protiv Andore i nakon jedne utakmice i on otišao s klupe reprezentacije
tv
MasterChef: Plavi odnijeli pobjedu, a Mario "oštro" rekao Antoniji: "Zaboravila si reći jednu stvar!"
SVAKA ČAST!
Plavi odnijeli pobjedu, a Mario "oštro" rekao Antoniji: "Zaboravila si reći jednu stvar!"
Kumovi: Želi se vratiti na nulu, ali hoće li ju sreća pomaziti?
KUMOVI
Kumovi: Želi se vratiti na nulu, ali hoće li ju sreća pomaziti?
U dobru i zlu: Očito je da ga je dobro namlatio, hoće li ju sada poslušati?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Očito je da ga je dobro namlatio, hoće li ju sada poslušati?
putovanja
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
Jednostavno, a preukusno
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Lako?
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Pečenje meko kao duša i juha koja diže iz mrtvih: Izletište kraj Bjelovara u kojem se jede "baš pravi nedjeljni ručak"
Vrata Bilogore
Pečenje meko kao duša i juha koja diže iz mrtvih: Izletište kraj Bjelovara u kojem se jede "baš pravi nedjeljni ručak"
novac
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Nije zbog poreza
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Prehrambeni gigant ukida 16.000 radnih mjesta, novi šef traži smanjenje troškova
A prihodi rastu
Prehrambeni gigant ukida 16.000 radnih mjesta, novi šef traži smanjenje troškova
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
lifestyle
Zagreb špica: Street style izdanje koordiniranog para
ČISTA PETICA
Usklađeni, a svoji: Stilska lekcija efektnog para sa zagrebačke špice
Možete li progutati slinu tri puta zaredom?
PROBAJTE!
Možete li progutati slinu tri puta zaredom? Ovaj test otkriva više nego što mislite
Smeđe mokasinke su veliki jesenski trend, svako izdanje čine profinjenim
STVARNO SU DOBRE
Ovo su cipele koje idu na sve i svako izdanje čine profinjenim, a i mi smo pronašle 13 sjajnih modela
sve
Snaha Halida Bešlića Mahira se oglasila nakon njegovog sprovoda
"Jako nam nedostaješ"
Snaha Halida Bešlića oglasila se nakon dženaze, izazvala je mnogo reakcija
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene