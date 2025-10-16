Joško Gvardiol otkrio tko je bio uz njega i prije slave: "Tu su od prvog dana!"

Joško Gvardiol dirnuo je mnoge objavom iz kampanje za Adidas, u kojoj je istaknuo prijatelje iz djetinjstva koji su uz njega od prvog dana.

Jedan od najperspektivnijih hrvatskih nogometaša, Joško Gvardiol, ovih je dana iznenadio obožavatelje neočekivanom, ali dirljivom objavom.

U novoj kampanji za Adidas, Gvardiol se nije pojavio sam, već u društvu svojih najbližih prijatelja iz kvarta, s kojima je proveo djetinjstvo na zagrebačkom asfaltu.

Fotografije koje su snimljene u ležernoj atmosferi, uz sportski duh i nostalgiju, prikazuju Joška kako se zabavlja s prijateljima na sportskom igralištu.

Pogledaji ovo Celebrity Nives Ivanišević zablistala s novom frizurom kojom je pokupila najljepše komplimente

"Oni su bili tu od prvog dana", napisao je uz objavu, pokazujući da unatoč svjetskoj slavi nije zaboravio svoje korijene.

Ova gesta ganula je mnoge, a komentari podrške samo su još jedan dokaz koliko publika cijeni skromnost i odanost svojim počecima. Gvardiol je još jednom pokazao da mu uspjeh nije udario u glavu, već da s ponosom nosi sve što ga je oblikovalo.

Pogledaji ovo Celebrity Ida Prester pokazala je svoje roditelje i posvetila im divnu objavu zbog posebnog razloga

OVDJE pogledajte kako izgleda luksuzna zgrada u kojoj živi Joško Gvardiol, zavirite i u unutrašnjost!

Galerija 25 25 25 25 25

Znate li da Joško Gvardiol ima sestru koja također niže velike sportske uspjehe? Detalje pronađite OVDJE.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Znate li koji je legendarni glumac na slici? U ovom stanju teško ćete pogoditi o kome je riječ

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Nekad i sad Bivši srpski predstavnik na Eurosongu više ne izgleda ovako! Zbog zdravlja je napravio drastičnu promjenu

Pogledaji ovo Celebrity Tko je fatalna Albanka kojoj je izjava o intimnom odnosu presudila braku s nogometašem?