Znate li koji je legendarni glumac na slici? U ovom stanju teško ćete pogoditi o kome je riječ

Novi prizori holivudske legende pomalo su šokirali fanove, no brzo je otkriveno o čemu se radi.
64-godišnji glumac viđen je kako radi na svom najnovijem projektu, ''Full Phil'', zajedno s kolegicama Charlotte Le Bon (39) i Kristen Stewart (35).
Woody Harrelson - 1 Foto: Profimedia
Uhvaćen je tijekom snimanja intenzivne pijane filmske scene ovaj tjedan, a u raskopčanoj košulji koja je otkrila poveći trbuh, a koji izgleda kao protetski, izgledao je neprepoznatljivo.
Woody Harrelson - 5 Foto: Profimedia
Pogađate li tko je?
Riječ je o Woodyju Harrelsonu.
Woody Harrelson - 3 Foto: Profimedia
Prema časopisu Variety, ovaj holivudski veteran glumi Philipa Dooma, bogatog američkog poduzetnika koji pokušava ponovno uspostaviti odnos sa svojom kćeri Madeleine (Kristen) tijekom luksuznog putovanja u Francusku.
Woody Harrelson - 4 Foto: Profimedia
Woody Harrelson (Foto: AFP) Foto: Afp
Sinopsis otkriva da francuska kuhinja, horor film iz 1950-ih i nametljivi hotelski zaposlenik ometaju miran boravak Philipa i Madeleine.
Podsjetimo, Woody je ovog ljeta bio u Hrvatskoj. Kojim povodom, pročitajte OVDJE.
Woody Harrelson u Dubrovniku - 2 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell
