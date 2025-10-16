Znate li koji je legendarni glumac na slici? U ovom stanju teško ćete pogoditi o kome je riječ

Novi prizori holivudske legende pomalo su šokirali fanove, no brzo je otkriveno o čemu se radi.

Na ulicama Pariza paparazzi su u nezgodnoj situaciji uhvatili slavnog glumca.

64-godišnji glumac viđen je kako radi na svom najnovijem projektu, ''Full Phil'', zajedno s kolegicama Charlotte Le Bon (39) i Kristen Stewart (35).

Woody Harrelson - 1 Foto: Profimedia

Uhvaćen je tijekom snimanja intenzivne pijane filmske scene ovaj tjedan, a u raskopčanoj košulji koja je otkrila poveći trbuh, a koji izgleda kao protetski, izgledao je neprepoznatljivo.

Woody Harrelson - 5 Foto: Profimedia

Pogađate li tko je?

Riječ je o Woodyju Harrelsonu.

Woody Harrelson - 3 Foto: Profimedia

Prema časopisu Variety, ovaj holivudski veteran glumi Philipa Dooma, bogatog američkog poduzetnika koji pokušava ponovno uspostaviti odnos sa svojom kćeri Madeleine (Kristen) tijekom luksuznog putovanja u Francusku.

Woody Harrelson - 4 Foto: Profimedia

Woody Harrelson (Foto: AFP) Foto: Afp

Sinopsis otkriva da francuska kuhinja, horor film iz 1950-ih i nametljivi hotelski zaposlenik ometaju miran boravak Philipa i Madeleine.

Podsjetimo, Woody je ovog ljeta bio u Hrvatskoj. Kojim povodom, pročitajte OVDJE.

Woody Harrelson u Dubrovniku - 2 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

