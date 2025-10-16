Možete li pogoditi koliko joj je godina? Za ovu prekrasnu brinetu vrijeme kao da je stalo!

Od dana kada je dominirala pistom do danas – promijenila se gotovo nije nimalo, a njezine godine s obzirom na izgled mogle bi vas iznenaditi.
Iako danas ima 44 godine, njezino samopouzdanje, figura i energija govore jedno: neki anđeli jednostavno ne stare.
Alessandra Ambrosio Foto: Profimedia
Na pisti se pojavila u dva spektakularna izdanja. U prvom izdanju, Alessandra je nosila zlatno-metalik kostim s krilima koja su izgledala kao da su prošla kroz vatru – zavodljiva, moćna i nezaustavljiva. U drugom izlasku, promijenila je ton i zasjala u crnoj čipkastoj kombinaciji s golemim krilima nalik leptiru. Taj look bio je više mističan, sofisticiran i pomalo teatralan – prava modna predstava.
Alessandra Ambrosio Foto: Profimedia
Alessandra Ambrosio Foto: Profimedia
Alessandra Ambrosio Foto: Afp
Svojim povratkom na pistu ne samo da je pokazala da i dalje može stajati uz bok znatno mlađim kolegicama, već je poslala poruku o ljepoti koja dolazi iz iskustva, sigurnosti u sebe i strasti prema onome što voli raditi.
Alessandra Ambrosio rođena je 11. travnja 1981. godine u Brazil. Karijeru je započela još kao tinejdžerica nakon što je sudjelovala na natjecanju Elite Model Look, a već s 19 postala je jedno od zaštitnih lica Victoria’s Secreta. Godinama je bila jedna od najprepoznatljivijih manekenki tog brenda, a pistom je šetala sve do 2017. godine kada se povukla iz VS revija.
Alessandra Ambrosio - 12 Foto: Profimedia
Osim modelinga, okušala se i u glumi, modnom dizajnu te pokrenula vlastiti brend kupaćih kostima.
Alessandra Ambrosio Foto: Profimedia
Alessandra Ambrosio Foto: Profimedia
Ambrosio je bila u dugogodšnjoj vezi s Jamiejem Mazurom, s kojim ima dvoje djece. Nakon njega sreću je pronašla s dizajnerom nakita Buckom Palmerom.
Alessandra Ambrosio, Buck Palmer Foto: Profimedia
Alessandra Ambrosio, Buck Palmer Foto: Profimedia
Alessandra Ambrosio Foto: Profimedia
Alessandra Ambrosio Foto: Profimedia
Alessandra Ambrosio Foto: Profimedia
Alessandra Ambrosio Foto: Profimedia
