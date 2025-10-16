Tko je plavooka ljepotica odrasla na farmi čijoj se ljepoti možemo samo diviti?

Candice Swanepoel na modnoj reviji Victoria's Secreta potvrdila je status legende modne scene, ljepotom sve ostavlja bez teksta.

Na fotografijama koje su obišle modni svijet posebnu pozornost privukao je južnoafrički supermodel Candice Swanepoel.

Na Victoria’s Secret modnoj reviji pojavila se u raskošnim izdanjima – prvi izlazak za nju je stvoren u smeđem tonu te s brončanim krilima, a drugi put na pistu je izašla u crnom čipkastom donjem rublju, dugim rukavicama i efektnim plaštem.

Candice Swanepoel - 2 Foto: Profimedia

Candice Swanepoel - 6 Foto: Profimedia

Candice Swanepoel - 10 Foto: Profimedia

Candice Swanepoel - 7 Foto: Profimedia

Candice Swanepoel već godinama slovi za jednu od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih Victoria’s Secret anđelica.

Candice Swanepoel - 9 Foto: Profimedia

Candice Swanepoel - 8 Foto: Profimedia

Iako su se mnogi modeli tijekom godina izmjenjivali, ona je uspjela ostati relevantna, prilagoditi se novim trendovima i zadržati svoju poziciju.

Candice Swanepoel - 5 Foto: Profimedia

Candice Swanepoel Foto: Profimedia

Tko je Candice Swanepoel?

Candice Susan Swanepoel rođena je 20. listopada 1988. u mjestu Mooi River, u provinciji KwaZulu-Natal u Južnoj Africi. Odrasla je na farmi, u obitelji koja vuče korijene iz afrikanerske zajednice (otac Willem rodom je iz Zimbabvea, majka Eileen britanskog je podrijetla). Već kao tinejdžericu, sa samo 15 godina, otkrio ju je u Durbanu na tržnici modeling skaut i otada počinje njezin uspon.

Candice Swanepoel (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

U modeling karijeri surađivala je s brojnim velikim imenima modne industrije — na pistama i u kampanjama — a od 2010. postaje Victoria’s Secret Angel.

S obzirom na to da je godinama nosila revije za Victoria's Secret, Candice je isklesala tijelo do savršenstva, a mnogi su je nazivali najljepšom ženom ovog poznatog brenda, uz bok Adriani Limi.

Candice Swanepoel (Foto: AFP) Foto: Afp

Victoria's Secret Fashion Show - 1 Foto: Profimedia

Nakon odlaska iz Victoria's Secreta Candice je otvorila svoje poduzeće Tropic of C, koje se bavi proizvodnjom kupaćih kostima inspiriranih prirodom i ženskim tijelom, a svi kostimi i pakiranje u kojima dolaze napravljeni su od materijala koji se mogu reciklirati i koji ne štete okolišu.

Jedan od vrhunaca karijere bila je 2013. kada je nosila legendarni ''Fantasy Bra'' vrijedan više milijuna dolara.

Victoria's Secret Fashion Show - 16 Foto: Profimedia

Victoria's Secret Fashion Show - 2 Foto: Profimedia

Candice Swanepoel (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Tijekom godina rangirana je među najbolje plaćenim modelima svijeta — u 2016. godini našla se na 8. mjestu Forbesove liste najunosnijih.

Candice je dugi niz godina bila u vezi s brazilskim modelom Hermannom Nicolijem, kojeg je upoznala još dok je bila tinejdžerica. Par se zaručio 2015. nakon višegodišnje veze te je dobio dvojicu sinova, Anacana i Ariela. Ipak, 2018. godine objavljeno je da su se razišli.

Candice Swanepoel i Hermann Nicoli (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Candice Swanepoel i Hermann Nicoli (Foto: AFP) Foto: Afp

