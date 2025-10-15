Tko su anđelice i koje je značenje famoznih krila koje nose?

Modna revija Victoria's Secreta opet će zasjati punim sjajem, a mi vam donosimo priču o gigantu donjeg rublja čiji su modeli postali sinonim za ljepotu.

Victoria’s Secret Fashion Show je ne samo modni spektakl nego i kulturni fenomen.

Radi se o godišnjoj reviji donjeg rublja i glamura koju poznati američki brend koristi kao svoju najvažniju reklamu, spoj mode, showbusinessa i medijske pompe. I evo zašto ga opet pratimo sa srcem.

Od 1995. do otkazivanja 2019., VS Fashion Show bio je TV događaj s milijunima gledatelja — modeli u raskošnim krilima, ''Fantasy Bra'' draguljskim komadima, vrhunske koreografije, veliki produkcijski budžet i povremeno glazbene zvijezde koje nastupaju uživo. Iako je show suspendiran 2019. zbog pada interesa i kritika, Victoria’s Secret ga je 2024. počeo vraćati — a 2025. ga vraćaju u punom sjaju.

Jedna od najprepoznatljivijih značajki revije su ''Anđelice'' — modeli selektirane karizme, ljepote i statusa. Kroz povijest, najveće zvijezde nosile su krila i bile zaštitna lica brenda: Adriana Lima, Heidi Klum, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio, Tyra Banks i druge legendarnim izvedbama učinile su naziv ''VS Angel'' modnom titulom same po sebi.

U novijim izdanjima brend je uveo mlađe i raznolikije modele, ali povratak starih imena, poput Adriane Lime, pokazuje kako VS balansira između nostalgije i rebrandinga.

Kako se postaje Victoria's Secret Angel?

Biti Victoria’s Secret anđeo nije običan modni posao — to je status, karijerni vrhunac i svojevrsna modna legenda. Titulu Angel ne dobije svaki model, jer iza tih krila stoji kombinacija talenta, karizme i globalnog utjecaja.

U zlatno doba (1999.–2018.) ''Victoria’s Secret Angel'' bila je službena titula — višegodišnji ugovor s brendom, ekskluzivne kampanje, TV pojavljivanja i naravno, nošenje krila na reviji. Anđelice su bile lica cijelog brenda: Adriana Lima, Heidi Klum, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio, Tyra Banks...

Put do krila vodi kroz višegodišnji rad i selekciju. Sve kreće s top modeling agencijom (IMG, Elite, Women...). Victoria’s Secret poziva samo odabrane na zatvorene audicije i fitinge. Osim izgleda, presudni su stav, karizma i ''on-stage energija''. Kad model dobije priliku nositi krila, to je znak da je brend u njoj prepoznao ''Angel potencijal''.

Drugim riječima — krila se ne traže, ona se zasluže.

Famozna krila

Krila su od 2000-ih zaštitni znak Victoria’s Secreta: od perja i kristala do metalnih konstrukcija širine nekoliko metara. Za najteže setove krila brend navodi do 18 kg — rezultat tisuća kristala, pozlate i goleme raspona.

Sva krila rade se ručno, a iza njih stoje sati izrade. Dugo su ih potpisivali specijalisti poput Marian ''Killer'' Hose i Serkana Cure, a radili su ih i ateljei Jordana Bettena.

Najteža krila u povijesti bila su ona Alessandre Ambrosio (2011.) s monumentalnim Swarovski okvirom i težila su 18 kilograma.

Fantasy Bra

Skoro svake godine VS bira jedan model da nosi ekstravagantni ''Fantasy Bra'' — grudnjak optočen dragim kamenjem, dizajniran da bude vrhunac showa. Tijekom godina svi su htjeli nositi taj ''majstor komad'', a privilegiju su dobile: Heidi Klum, Adriana Lima, Gisele Bündchen, Tyra Banks, Alessandra Ambrosio, Karolína Kurková, Candice Swanepoel, Lily Aldridge, Jasmine Tookes, Elsa Hosk te još neki modeli.

Najskuplji Fantasy Bra nosila je Gisele Bündchen 2000. — ''Red Hot Fantasy'' koji je vrijedio čak 15 milijuna dolara.

Većina ovih komada nikada se ne prodaje nakon revije — često se rastave ili čuvaju kao artefakti.

Glamur i kontroverze

Victoria’s Secret nije izišao iz modnog svijeta čistih ruku. Tokom godina brend je izložen kritikama. Komentari Eda Razeka iz 2018. protiv trans i plus-size modela izazvali su snažan javni revolt. Istrage su ukazale na seksističku kulturu, pritiske na zaposlenike i neodgovarajuće ponašanje unutar korporacije. Povezanost s Jeffreyjem Epsteinom (preko vlasničkih veza) i optužbe za nejasne etičke veze također su narušile reputaciju brenda. Ipak, s godinama je ostao brend s jednim od najjačih imena u industriji donjeg rublja.

Fashion Show

Nova revija održava se danas 15. listopada, u Brookylinu u New Yorku, a počinje u 01:00 sat po hrvatskom vremenu, u noći na 16. listopad.

