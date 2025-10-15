Osebujni vratar naše reprezentacije i supruga pred velikom su promjenom u životu!

Golman Dominik Kotarski prekrasnom objavom na Instagramu otkrio je radosne vijesti.

Naš vatreni, golman Dominik Kotarski na društvenim je mrežama otkrio radosne vijesti.

Naime, crno-bijela fotografija na kojoj se vide malene dječje tenisice otkrila je da je njegova supruga Bernarda trudna. Na fotki se nazire i njezin trudnički trbuščić.

Dominik Kotarski Foto: Matija Habljak/PIXSELL

''2026'', napisao je naš golman uz emotikon srca.

Objava je izazvala lavinu čestitki i emotivnih komentara.

''Sve najbolje vam želim, čestitam'', ''Čestitam, dragi moji'', ''Tako sam sretna zbog vas'', ''Čestitam od srca'', ''Stiže beba'', dio je komentara s Instagrama.

Dominik Kotarski i supruga Bernarda - 8 Foto: Instagram

Dominik Kotarski i supruga Bernarda - 11 Foto: Instagram

Dominik Kotarski i supruga Bernarda - 4 Foto: Instagram

Ljubavna priča tog para započela je još u srednjoškolskim danima, a svoj su odnos okrunili brakom 5. lipnja 2021. godine. Njihovo vjenčanje bilo je poseban događaj s više od 5000 božura i stotinjak uzvanika.

Samozatajna Bernarda također je bila sportašica. Bavila se košarkom, ali napustila je svoju sportsku karijeru kako bi se posvetila studiju ekonomije i podržala Dominika u njegovim nogometnim ambicijama.

"Ona mi nije samo žena nego i najbolji prijatelj i sestra, sve u jednom'', rekao je jednom Dominik.

Više o njoj pisali smo OVDJE.

Kotarski u akciji Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

