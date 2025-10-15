Ljepotica hrvatskih korijena objavila radosnu vijest s princem koji je dugo slovio za neženju

Princ Abdul Mateen i Anisha Rosnah Isa Kalebic na Instagramu se podijelili vijesti zbog koje pljušte čestitke.

Brunejski princ Abdul Mateen i njegova supruga, princeza Anisha Rosnah, objavili su najljepše vijesi.

Naime, crno-bijelom fotografijom na Instagramu otkrili su da će postati roditelji.

Princ Abdul Mateen i Anisha Rosnah Isa Kalebic Foto: Profimedia

''I onda ih je bilo troje'', pisalo je kratko u opisu.

Na fotografiji, snimljenoj na balkonu, princ i princeza drže se za ruke i razmjenjuju poglede puni ljubavi. Princeza Anisha, poznata i po svojim hrvatskim korijenima, pojavila se u dugoj, lepršavoj bijeloj haljini, nježno pridržavajući trudnički trbuh, dok princ Mateen pozira u opuštenoj košulji i hlačama, s blagim osmijehom na licu.

Princ Abdul Mateen i Anisha Rosnah Isa Kalebic Foto: Profimedia

''Čestitamo'', ''Prinova je na putu'', ''Sve najbolje vam želim'', ''Vi ste tako savršen par'', ''Savršena fotografija koja govori više od bilo kojih riječi'', ''Stiže maleni princ ili malena princeza'', ''Mama i tata, čestitam vam'', dio je komentara s Instagrama.

Nije točno poznato kada beba treba doći na svijet, ali će ovaj par u siječnu proslaviti drugu godišnjicu braka.

Princ Abdul Mateen i Anisha Rosnah Isa Kalebic - 3 Foto: Afp

Princ Abdul Mateen i Anisha Rosnah Isa Kalebic - 2 Foto: Afp

