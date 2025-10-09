Tko je mladi glumac koji je očarao u hit-seriji? Djevojka mu je poznata glazbenica

Louis Partridge novi je i nadolazeći glumac koji osim po ulozi u seriji "Kuća Guinness" medije puni vezom s Olivijom Rodrigo.

Mladi britanski glumac Louis Partridge postao je jedno od najtraženijih imena nove generacije u Hollywoodu.

Od tinejdžerskog talenta koji je glumio u školskim predstavama do glavne zvijezde Netflixovih hitova i nove serije "Kuća Guinness", Louis je u samo nekoliko godina prošao put o kojem mnogi mogu samo sanjati, a veliku pažnju privlači i njegov privatan život.

Rođen 3. lipnja 2003. godine u Wandsworthu (London), od malih nogu pokazivao je sklonost prema umjetnosti i kazalištu, ali, kako sam često ističe, gluma mu isprva nije bila planirana karijera. Svoj glumački debi je imao u jednom kratkom filmu, no prve veće uloge imao je u filmovima "Pan" (2015.) i "Medo Paddington 2" (2017.) te seriji "Medici" (2019.).

Pravi proboj dogodio se 2020. godine, kada je dobio ulogu Tewkesa, mladog aristokrata i saveznika Enole Holmes, u Netflixovom filmu "Enola Holmes" uz Millie Bobby Brown i Henryja Cavilla, koji je u kratkom roku postao veliki hit. Ulogu je ponovio u nastavku filma, a 2023. se pojavio u miniseriji "Pistols" kao neprežaljeni Sid Vicious. Osim "Kuće Guinness" u kojem glumi Edwarda Guinnessa, Partridgea ćemo gledati u miniseriji "Ponos i predrasude" te filmu "Enola Holmes 3".

Njegov šarm, inteligencija i prirodna karizma osvojili su gledatelje, ali i kritičare, koji su ga počeli uspoređivati s mladim Timothéejem Chalametom.

Osim karijere, Louis je posljednjih mjeseci u centru pažnje zbog svoje veze s nekadašnjom Disneyjevom glumicom i pop pjevačicom Olivijom Rodrigo. Njih dvoje su zajedno od 2023. godine, a unatoč tome što se ne skrivaju od medija, ne govore puno o svojoj vezi. Ipak, Partridgea se često može vidjeti kako podržava pjevačicu na festivalima, koncertima i dodjelama nagrada, a Rodrigo mu je posvetila pjesmu "So American".

Partridge je tek navršio 22 godine, no već je postigao podosta uspjeha u svojoj karijeri. S obzirom na sve što je dosad pokazao, čini se da je ovo tek početak karijere koja će trajati desetljećima.

