Haljina otvorenih leđa savršeno je istaknula tip-top liniju Fani Stipković

Prekrasna sportska novinarka oduševila je pratitelje na Instagramu nizom fotografija.
Fani Stipković ponovno je pokazala svoj besprijekoran modni ukus, podijelivši niz novih fotografija na Instagramu.3 vijesti o kojima se priča ''Djelujem iz sjene...'' Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca dirljiv prizor Sin Halida Bešlića stigao među Sarajlije koje su pjevale očeve pjesme postala klasik! Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit!
"Sezona sporih jutra, nenametljive elegancije i trenutaka s mojim najdražim malim bićima'', napisala je na Instagramu.
Galerija 26 26 26 26 26
Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je ovo? Novi izgled starog znanca s ekrana učinio ga je neprepoznatljivim
A jedna je modna kombinacija privukla poglede njezinih pratitelja. Riječ je o elegantno smeđoj haljini otvorenih leđa, koja savršeno prati liniju tijela. Haljina se veže oko vrata i otkriva dovoljno da ostavi dojam profinjene senzualnosti.
Fani Stipković Foto: Instagram
Look je zaokružila velikim crnim sunčanim naočalama i bijelom torbicom minimalističkog dizajna, koja dodatno naglašava jednostavnu, a efektnu eleganciju cijelog stylinga.
U nastavku objave Fani je pokazala i nježne obiteljske trenutke sa sinčićem i mužem Fernandom Hierrom.
Fani Stipković, Fernando Hierro Foto: Instagram
Pogledaji ovo Zanimljivosti Fanovi ne žele da im se vrati novac za koncert Halida Bešlića koji se trebao održati u Areni Zagreb
Instagram je, naravno, eksplodirao komplimentima.
''Muza'', ''Lijepa kao i uvijek'', ''Ti se ne moraš niti truditi da budeš lijepa'', ''Sijaš'', ''Samo wow'', ''Prekrasna obitelj'', ''Kakva elegancija'', ''Tako si lijepa'', dio je komentara s Instagrama.
Fani Stipković - 7 Foto: Fani Stipković/Instagram
Fani Stipković - 4 Foto: Fani Stipković/Instagram
Nedavno je na društvenim mrežama podijelila fotku iz djetinjstva, a kako je izgledala tada pogledajte OVDJE.
Fani Stipković - 8 Foto: Instagram
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Maja i Šime više se ne razdvajaju! Nakon splitske fešte završili u društvu gradonačelnika
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Večer koju je čekala cijeli život: Ni važan izostanak nije omeo veliki trijumf Victorije Beckham!
Pogledaji ovo Celebrity Jennifer Aniston o teškoj borbi da postane majka: ''Ljudi nisu znali moju priču...''