Haljina otvorenih leđa savršeno je istaknula tip-top liniju Fani Stipković

Prekrasna sportska novinarka oduševila je pratitelje na Instagramu nizom fotografija.

Fani Stipković ponovno je pokazala svoj besprijekoran modni ukus, podijelivši niz novih fotografija na Instagramu.

"Sezona sporih jutra, nenametljive elegancije i trenutaka s mojim najdražim malim bićima'', napisala je na Instagramu.

A jedna je modna kombinacija privukla poglede njezinih pratitelja. Riječ je o elegantno smeđoj haljini otvorenih leđa, koja savršeno prati liniju tijela. Haljina se veže oko vrata i otkriva dovoljno da ostavi dojam profinjene senzualnosti.

Fani Stipković Foto: Instagram

Look je zaokružila velikim crnim sunčanim naočalama i bijelom torbicom minimalističkog dizajna, koja dodatno naglašava jednostavnu, a efektnu eleganciju cijelog stylinga.

U nastavku objave Fani je pokazala i nježne obiteljske trenutke sa sinčićem i mužem Fernandom Hierrom.

Fani Stipković, Fernando Hierro Foto: Instagram

Instagram je, naravno, eksplodirao komplimentima.

''Muza'', ''Lijepa kao i uvijek'', ''Ti se ne moraš niti truditi da budeš lijepa'', ''Sijaš'', ''Samo wow'', ''Prekrasna obitelj'', ''Kakva elegancija'', ''Tako si lijepa'', dio je komentara s Instagrama.

Fani Stipković - 7 Foto: Fani Stipković/Instagram

Fani Stipković - 4 Foto: Fani Stipković/Instagram

Nedavno je na društvenim mrežama podijelila fotku iz djetinjstva, a kako je izgledala tada pogledajte OVDJE.

Fani Stipković - 8 Foto: Instagram

