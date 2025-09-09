Znate li tko je ovo? Danas je jedna od naših najuspješnijih novinarki

Fani Stipković podijelila je svoju fotografiju od prvog dana škole, tad je o ovakvoj karijeri samo sanjala.
Poznata sportska novinarka Fani Stipković raznježila je pratitelje na društvenim mrežama objavom iz vlastite arhive.3 vijesti o kojima se priča u tajnosti Aleksandra Prijović izašla iz bolnice, evo kako ju je dočekala Lepa Brena! dobro raspoložena Ella Dvornik na ročište s bivšim suprugom stigla u pratnji karizmatičnog odvjetnika ''Pa jesu li normalni?'' Prizori Hanke Paldum u Mostaru sve ostavili u nevjerici: "Kome je ovo palo na pamet?"
Podijelila je fotografiju snimljenu na svoj prvi dan škole, na kojoj pozira za školskom klupom u plavoj kutici i s osmijehom koji otkriva uzbuđenje i dječju znatiželju.
''Prvi dan škole'', kratko je napisala u opisu objave, što je bilo dovoljno da fotografija izazove val komentara i simpatija.
Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer i njegova supruga ponovno postali roditelji! Novorođenom sinu dali uistinu posebno ime
Na fotografiji mala novinarka sjedi za klupom, ispred nje je otvorena slikovnica, a pogled pun iščekivanja podsjetio je mnoge pratitelje na vlastite školske početke.
Fani Stipković - 7 Foto: Fani Stipković/Instagram
Fani Stipković - 8 Foto: Instagram
''Mila, ostala si uvijek ista'', ''Slatkica mala'', ''Joj lipote'', ''Preslatka si bila'', pisali su joj pratitelji.
Pogledaji ovo Celebrity Bojana Gregorić Vejzović pokazala dirljivu uspomenu iz djetinjstva: "Izdržimo!"
1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Lijepa vijest kod Ivaniševićevih! Objava Nives raznježila je njezine pratitelje
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Je li velika promjena Kate Middleton optička varka? Jedan detalj mijenja pogled!
Galerija 25 25 25 25 25
Pogledaji ovo Celebrity "Sve je moguće": Naša vizažistica oduševljena brojkama nakon viralne transformacije