Znate li tko je ovo? Danas je jedna od naših najuspješnijih novinarki

Fani Stipković podijelila je svoju fotografiju od prvog dana škole, tad je o ovakvoj karijeri samo sanjala.

Poznata sportska novinarka Fani Stipković raznježila je pratitelje na društvenim mrežama objavom iz vlastite arhive.

Podijelila je fotografiju snimljenu na svoj prvi dan škole, na kojoj pozira za školskom klupom u plavoj kutici i s osmijehom koji otkriva uzbuđenje i dječju znatiželju.

''Prvi dan škole'', kratko je napisala u opisu objave, što je bilo dovoljno da fotografija izazove val komentara i simpatija.

Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer i njegova supruga ponovno postali roditelji! Novorođenom sinu dali uistinu posebno ime

Na fotografiji mala novinarka sjedi za klupom, ispred nje je otvorena slikovnica, a pogled pun iščekivanja podsjetio je mnoge pratitelje na vlastite školske početke.

Fani Stipković - 7 Foto: Fani Stipković/Instagram

Fani Stipković - 8 Foto: Instagram

''Mila, ostala si uvijek ista'', ''Slatkica mala'', ''Joj lipote'', ''Preslatka si bila'', pisali su joj pratitelji.

Pogledaji ovo Celebrity Bojana Gregorić Vejzović pokazala dirljivu uspomenu iz djetinjstva: "Izdržimo!"

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Lijepa vijest kod Ivaniševićevih! Objava Nives raznježila je njezine pratitelje

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Je li velika promjena Kate Middleton optička varka? Jedan detalj mijenja pogled!

Galerija 25 25 25 25 25

Pogledaji ovo Celebrity "Sve je moguće": Naša vizažistica oduševljena brojkama nakon viralne transformacije