Bojana Gregorić Vejzović pokazala dirljivu uspomenu iz djetinjstva: "Izdržimo!"

Bojana Gregorić Vejzović čestitala je svima prvi dan škole podijelivši sliku od svog prvog dolaska u školske klupe.

U ponedjeljak je u školama diljem Hrvatske započela nova školska godina, a najuzbuđeniji su, svakako, bili roditelji prvašića koji su sjeli prvi put u školske klupe.

Brojni poznati Hrvati su se sjetili svog prvog dana škole, podijelivši fotografije od toga dana. Među njima je i Bojana Gregorić Vejzović, koja je na Instagramu objavila sliku s tri prijateljica ispred škole, pokazavši kako je izgledao njezin prvi dolazak u školu.

"Prvi dan školeeee! Puno uspjeha svim osnovnoškolcima, u našem slučaju posebno srednjoškolcima, od skroz desnog "beatlesa". Profesorima, a i nama roditeljima samo kratko-izdržimo!", napisala je Bojana, čija je kći Zoe danas prvi put sjela u srednjoškolske klupe.

Sa suprugom Enesom Vejzovićem, kojeg pratimo u seriji "U dobru i zlu" je u braku gotovo dva desetljeća, a uz Zoe imaju i sina Raula.

Čime ju je sin iznenadio, pročitajte OVDJE.

Bojana je krajem prošle godine otkrila da se Zoe boluje od teške bolesti, o čemu više pročitajte OVDJE.

