Giorgio Armani ispraćen na posljednje počivalište, u crkvu je mogao samo mali broj ljudi

U krugu 20-ak najbližih osoba na posljednje počivalište je ispraćen Giorgio Armani, koji je preminuo 4. rujna.

U talijanskom mjestu Rivalti u pokrajini Piacenzi na posljednje počivalište je ispraćen veliki talijanski modni dizajner Giorgio Armani.

Posljednji ispraćaj Armanija, koji je preminuo u 92. godini života, bio je strogo privatna ceremonija u crkvi sv. Martina, a misu je vodio njegov prijatelj svećenik Giuseppe Busani.

Sprovod Giorgija Armanija - 4 Foto: Profimedia

Sprovod Giorgija Armanija - 12 Foto: Profimedia

Sprovod Giorgija Armanija - 10 Foto: Profimedia

Rivalta je od ranog jutra bila pod strogim osiguranjem kako bi se osigurala privatnost, a u crkvu je primljeno samo 20-ak ljudi, uključujući obitelj, suradnike i prijatelje. Fotografi nisu imali pravo prilaska crkvi ispred koje je postavljena rampa.

"Maestro Giorgio je nesumnjivo želio vratiti se svojim voljenima. Ovdje se nalazi kapela u kojoj počivaju posmrtni ostaci njegove majke Marije, brata Sergija i oca Uga, i vjerujem da je divno biti ujedinjen ovdje na zemlji i biti ujedinjen na nebu", izjavio je svećenik Busani za talijansku televiziju Rai.

Giorgio Armani Foto: Profimedia

Giorgio Armani Foto: Profimedia

Sprovod Giorgija Armanija - 11 Foto: Profimedia

Sprovod Giorgija Armanija - 8 Foto: Profimedia

Veliki dizajner, čije kreacije su nosile mnoge poznate osobe, nakon mise će biti kremiran, a posmrtni ostaci bit će smješteni u obiteljskoj kapeli uz obalu rijeke Trebbia.

Armani je preminuo u četvrtak 4. rujna poslije višemjesečne borbe s upalom pluća, zbog koje je propustio nedavnu reviju svoje istoimene modne kuće.

Kako se Italija oprostila od Armanija, pogledajte OVDJE.

Hrvatska je bila inspiracija velikom dizajneru, o čemu više pročitajte OVDJE.

