Prizori Hanke Paldum u Mostaru sve ostavili u nevjerici: "Kome je ovo palo na pamet?"

Hanka Paldum iznenadila je sve posjetitelje skakačkog mitinga u Mostaru nastupivši na platformi za skakanje postavljenoj na Starom mostu.

Skakačko natjecanje Red Bull Cliff Diving vratio se u Mostar deveti put, ponovno dovevši najbolje svjetske skakače u ovaj grad na Neretvi.

Na Starom mostu, otkud svi tradicionalno skaču u riječu, postavljena je platforma za sve natjecatelje, ali je poslužila i za kratki koncert kraljice sevdalinki Hanke Paldum.

Hanka Paldum - 1 Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Hanka Paldum - 4 Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Hanka Paldum - 2 Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Glazbena diva hrabro se popela na skelu kako bi otpjevala nekoliko svojih hitova, a publika je pljeskom ispravila svaku njezinu notu.

Što mislite o Hankinom nastupu? Svaka čast na hrabrosti!

Ne bih se ja nikad usudio/la popeti tamo.

Zabavno i neobično! Svaka čast na hrabrosti!

Ne bih se ja nikad usudio/la popeti tamo.

Zabavno i neobično! Ukupno glasova:

Hanka Paldum Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Hanka Paldum Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Hanka Paldum - 2 Foto: Hanka Paldum/Instagram

Njezin nastup izazvao je pomiješane reakcije, pa se tako neki dive njezinoj hrabrosti, ima i onih koji bi ovaj nastup drugačije organizirali, a neki su odlučili sve okrenuti na šalu.

"Kome je ovo palo napamet. Pa jesu li normalni? Ja bih sjedila cijelo vrijeme ili tražila kakav kauč. Kad sam bila mlađa mogla sam ovo podnijeti, ali ne više", "Mnogo bi ljepše bilo, da je Hanka Paldum pjevala na Starom mostu", "Bogami dobro se usudila popeti se gore", "Hahahahah, a svašta sam vidio, ali ovo je vrh u svakom smislu riječi", "Zamisli da je skočila, stigla bi Brenu brat bratu za 10 metara", "Gospa se ukazala", "Na prvu sam pomislio da se Božo obukao u Hanku, al' kad sam čuo glas, to je to", "Saruman daje govor Uruk Haima da pokolju Rohirrim", "Svaka čast kraljice sevdaha", "Moja mama s balkona prepoznala glas naše Hanke", Hanka kraljica", "Svaka čast Hanka. Ne bih ja smio na tu visinu", "Hrabrija Hanka od mene, ja bih se za ovu ogradu uhvatio", samo je dio komentara ostavljenih ispod videa Hankinog nastupa.

Za IN magazin pričala je o svom odrastanju. Više o tome pročitajte OVDJE.

Nedavno se oprostila od brata koji je preminuo. Više o tome pročitajte OVDJE.

