Ella Dvornik na ročište s bivšim suprugom stigla u pratnji karizmatičnog odvjetnika

Ella Dvornik viđena na novom ročištu s bivšim suprugom u Puli, svu pozornost opet je ukrao njen odvjetnik.

Ella Dvornik jutros je stigla na još jedno ročište brakorazvodne parnice s bivšim suprugom Charlesom Pearceom koje se održava na Općinskom sudu u Puli.

Influencerica je na sud došla u pratnji svog odvjetnika Antonija Volarevića, a iako se nalazi u već dugoročnoj bitci razvoda, Ella je blistala i djelovala dobro raspoloženo.

Ella Dvornik s odvjetnikom - 5 Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

U elegantnom crnom outfitu, s kosom podignutom u opuštenu punđu i upečatljivim naočalama, Ella je ostavila dojam samouvjerene žene koja sve drži pod kontrolom. Na fotografijama se može vidjeti kako veselo maše okupljenima, što jasno pokazuje da ni u ovako stresnim trenucima ne gubi osmijeh.

Ella Dvornik s odvjetnikom - 3 Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

Ella Dvornik s odvjetnikom - 1 Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

Pažnju fotografa i prolaznika ponovno je privukao i njezin karizmatični odvjetnik, koji je u profinjenom odijelu i s prepoznatljivim stilom još jednom zaslužio titulu najbolje odjevenog muškarca na sudu.

Ella Dvornik s odvjetnikom - 2 Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

Podsjetimo, da se Ella i Charles razvode, pročulo se još u kolovozu 2023. godine. Pravnu bitku vode i danas, a Ella je nedavno i sve šokirala otkrivši s kim žive njihove dvije kćerkice. Više pročitajte OVDJE.

Charles Pearce - 3 Foto: Dusko Marusic/Cropix

Charles Pearce - 6 Foto: Dusko Marusic/Cropix

