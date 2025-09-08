Tko je nova, zgodna 19 godina mlađa supruga slovenskog premijera?

Slovenski premijer Robert Golob uplovio je u bračnu luku s fatalnom Slovenkom koja je mnogima poznata.

Slovenski premijer, 58-godišnji Robert Golob i njegova partnerica, 39-godišnja Tina Gaber, vjenčali su se prošlog vikenda u Vili Tartini u Strunjanu, na jadranskoj obali između Izole i Pirana.

Vjenčanje je kao matičar predvodio gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković, prenijela je slovenska agencija STA.

Robert Golobi, Tina Gaber Foto: Profimedia

Vjenčanju su nazočili članovi obitelji i prijatelji bračnog para i bilo je zatvoreno za javnost i medije, a više pročitajte OVDJE.

Lijepa Tina odmah je privukla puno pozornosti, a evo tko je ona.

Tina Gaber - 5 Foto: Instagram

Tina Gaber - 9 Foto: Instagram

Tina Gaber - 3 Foto: Instagram

Rođena je 9. svibnja 1986. godine, a po struci je sociologinja, diplomirala je na Fakultetu za društvene znanosti u Ljubljani.

Atraktivna djevojka slovenskog premijera inače privlači pažnju izgledom, a sada je javnosti pokazala i svoju drugu stranu

Tina se prvi put proslavila 2007. godine kada je osvojila titulu Miss Hawaiian Tropic Slovenije. Iste godine čitatelji slovenskih magazina Nova i Lea izabrali su je za "miss Nova". Ubrzo se počela pojavljivati na televiziji i okušala se u voditeljskom poslu, a među projektima koje je vodila posebno se ističe popularni show Exatlon Slovenija.

Inače titulu Miss Hawaiian Tropic Slovenije 2002. ponijela je i Simona Gotovac, tad 18-godišnja Simon Šajn.

Tina Gaber - 12 Foto: Instagram

Tina Gaber - 11 Foto: Instagram

Osim u medijima i modnoj industriji, Tina je izgradila prepoznatljiv imidž kroz angažman u zaštiti prava životinja i promicanju veganskog načina života. Bila je registrirana lobistica pri Komisiji za sprečavanje korupcije (KPK), a na društvenim mrežama i vlastitom podcastu otvoreno progovara o društvenim temama, uključujući nasilje u obitelji, seksualno zlostavljanje i prava djece.

Tina Gaber - 13 Foto: Instagram

Tina Gaber - 8 Foto: Instagram

S više od 35 tisuća pratitelja na Instagramu, angažmanom na društveno važnim temama i autentičnim pristupom, Tina Gaber izrasla je u jednu od najutjecajnijih žena u Sloveniji. Njezin put od manekenskih pista do političke pozornice simbolizira modernu ženu koja spaja ljepotu, karijeru i društveni angažman.

