Tko je kontroverzni menadžer koji se spominje kao novi partner Sydney Sweeney?

Scooter Braun u posljednje vrijeme spominje se kao novi partner Sydney Sweeney, no iza njega je burna karijera obilježena sukobima s izvođačima.

Proteklih tjedana svjetski mediji objavili su vijest o novom paru u svijetu showbusinessa, koja je započela u Veneciji na vjenčanju. U pitanju su glumica Sydney Sweeney, koja je prije nekoliko mjeseci raskinula zaruke, i glazbeni menadžer Scooter Braun, koji je kroz svoju karijeru često određivao koji izvođač može uspjeti na pozornici.

Ovaj 44-godišnjak donedavno je bio izvršni direktor diskografske kuće HYBE America, američkog ogranka jedne od najvećih južnokorejskih diskografskih kuća. Nakon kadrovskih promjena, postao je jedan od savjetnika te sada nadgleda razvoj karijere nove ženske grupe KATSEYE.

Karijeru je započeo kao student na Emoryju u Atlanti, gdje je kao promotor punio klubove i skrenuo pozornost Jermainea Duprija, koji ga je angažirao u So So Defu. Ubrzo je osnovao vlastitu tvrtku SB Projects.

"Zlatnu koku" pronašao je 2008. godina, kada je na YouTubeu otkrio tada 13-godišnjeg Kanađanina Justina Biebera, potpisao ga kao svog klijenta i spojio ga s Usherom i L.A. Reidom. Ovo ga je nagnalo da s Usherom osnuje diskografsku kuću i menadžment RBMG kako bi lansirao Bieberovu globalnu karijeru.

Sa svakim većim uspjehom dobivao je na većoj pažnji te je ubrzo potpisao još izvođača poput Ariane Grande, J Balvina, Idine Menzel i ostale poznate osobe poput manekenke Karlie Kloss s kojim je u odličnim prijateljskim odnosima. On je često određivao tko od njegovih pjevača mora uspjeti, nauštrb nekih drugih izvođača. U tim vremenima postao je i menadžer danas osramoćenom reperu Kanyeu Westu, kojem je uz pomoć Kim Kardashian pomogao orkestrirati kampanju protiv Taylor Swift nastale zbog pjesme "Famous".

Istodobno, osnovao je i svoju holding tvrtku Ithacu Holdings, koja je 2019. započela njegov veliki pad iz milosti publike. Krajem lipnja te godine, uz pomoć nekoliko fondova, za 300 milijuna dolara je kupio diskografsku kuću Big Machine, iz koje je Swift otišla osam mjeseci ranije. Osim toga, ovime je kupio i prava na mastere njezinih prvih šest albuma, izazvavši kaos u glazbenoj industriji, jer je Swift tvrdila kako njoj nije dano pravo da ih otkupi unatoč višestrukim molbama.

Glazbena megazvijezda tada je javno optužila Brauna za maltretiranje i blokadu pokušaja da otkupi svoje mastere, što se pojačalo nešto kasnije 2019. kada su Braun i direktor Big Machinea Scott Borchetta zabranili Swift da izvede neke od svojih pjesama na American Music Awards kada je dobivala nagradu za izvođača godine. Animozitet se nastavio i tijekom 2020., kada je Big Machine prodao prava na Swiftičinih prvih šest albuma fondu Shamrock Holdings bez znanja pjevačice.

Skandal oko mastera natjerao je Swift na ponovno snimanje prvih šest albuma i objavljivanje pod imenom "Taylor's Version" kako bi devaluirala vrijednost originalnih izdanja, ali i upozorila druge glazbenike na praksu vlasništva nad glazbenim katalogom.

"Svaki dan sam razmišljala o tome da ne posjedujem svoju glazbu, to je bila poput nametljive misli", ispričala je Swift u podcastu "New Heights" svog zaručnika Travisa Kelcea i budućeg šogora Jasona, dodavši kako se nije htjela dovesti u situaciju da netko drugi naslijedi prava na njezinu glazbu. Pravo na originalne verzije prvih šest albuma stekla je tek u svibnju 2025. godine.

Swift nije jedina pjevačica koja se sukobljavala s Braunom. Njegova klijentica Ariana Grande ispričala je kako je na njegovo nagovaranje morala objaviti pjesmu posvećenu svom bivšem dečku Macu Milleru tek nekoliko tjedana nakon njegove tragične smrti, a prema pisanjima američkih medija, nije se htio vratiti s godišnjeg odmora u Dubrovniku da ispegla njezin imidž kada je otkriveno da je uzrokovala razvod Ethana Slatera sa suprugom Lily Jay.

Upravo u to vrijeme više njegovih zvijezda poput Grande, Demi Lovato, Idine Menzel, J Balvina raskinulo je ugovore s njim i promijenilo menadžmente, a jedini tko je ostao jest Bieber zbog dugova nastalih otkazivanjem turneje Justice 2022., koje je morao platiti HYBE. Na koncu, u kolovozu 2024. je objavio da se povlači iz glazbenog menadžmenta kako bi se fokusirao na HYBE, čime je oslobodio i Biebera, no ne prije nego je ovaj obećao platiti gotovo 32 milijuna dolara penala zbog otkazane turneje.

Njegov beskrupulozni poslovni život utjecao je na onaj privatni, razvodom od supruge Yael s kojom ima troje djece.

Neovisno o sentimentu, utjecaj Scootera Brauna na pop-industriju je golem: od stvaranja jedne od najuspješnijih karijera 21. stoljeća (Bieber), preko gradnje menadžerskog i investicijskog konglomerata, do poticanja rasprave o vlasništvu nad masterima koja je trajno promijenila način na koji glazbenici i publika gledaju na snimke i prava.

Danas će priznati kako je imao puno grešaka, no najveća mu je bila ona - petljati se protiv Taylor Swift.

