Bio je idol milijuna tinejdžerica, a onda ga je Hollywood slomio

Corey Haim zasluženo je imao mjesto među tinejdžerskim zvijezdama osamdesetih, no traume koje su se odvijale iza kamera ostavile su traga i dovele do prerane smrti

Holivudska karijera često je lutrija u kojoj samo najizdržljiviji prežive, dok veliki dio njih na koncu ne uspije ostvariti uspjeh kojeg sanjaju. Bilo je i onih koji su ipak dosegnuli zvijezde, ali iza scene su se događale stvari zbog kojih su na koncu i nastradali.

Kanađanina Coreyja Haima počeli smo viđati u filmskim projektima kada je imao samo deset godina, no godine seksualnog zlostavljanja koje su ga na kraju uvele u svijet ovisnosti koštale su ga života samo tri mjeseca nakon što je navršio 38 godina.

Corey Haim - 9 Foto: Profimedia

Corey Haim - 12 Foto: Profimedia

Rođen 23. prosinca 1971. u Torontu, od malih nogu pokazivao je interes za glumu, iako ga je prvotno više zanimao hokej. Njegova majka upisala ga je na satove glume kako bi pobijedio sramežljivost, što se pokazalo ključnim za njegovu buduću karijeru.

Već u djetinjstvu počeo se pojavljivati u reklamama i serijama, a ulogu koja ga je probila ostvario je 1984. u filmu "Firstborn", gdje je glumio uz Sarah Jessicu Parker i Roberta Downeyja Jr.

Corey Haim - 11 Foto: Profimedia

Corey Haim - 10 Foto: Profimedia

Pravu slavu donio mu je film "Lucas" iz 1986., gdje je briljirao u ulozi nespretnog, ali osjećajnog srednjoškolca, poslije čega je postao jedan od najtraženijih tinejdžerskih glumaca u Hollywoodu. Uloga Sama Emersona u hororu "The Lost Boys" iz 1987. lansirao ga je u status tinejdžerske zvijezde, kojeg je dodatno cementirao filmovima "License to Drive" i "Dream a Little Dream".

Nažalost, slava je donijela i svoju tamnu stranu. Već krajem osamdesetih Corey je počeo eksperimentirati s drogama i lijekovima na recept. Njegova ovisnost eskalirala je tijekom devedesetih, što je rezultiralo nizom problema sa zakonom, financijskim poteškoćama i slabljenjem karijere. Unatoč pokušajima rehabilitacije, teško se uspijevao vratiti na pravi put. Jedan od razloga bio je seksualno zlostavljanje koje je doživio na setovima, što od strane važnih osoba iz industrije, što od kolega.

Corey Haim - 7 Foto: Profimedia

Corey Haim - 8 Foto: Profimedia

Njegov imenjak i prijatelj Corey Feldman, koji je s njim činio duo The Two Coreys, u više navrata je izjavio kako je jedan od Haimovih silovatelja bio Charlie Sheen, koji je s njima glumio u filmu "Lucas", a iza istih tvrdnji je stao i njihov kolega Jamison Newlander. I dok je Haimova majka Judy odbacila te tvrdnje, traume su zasigurno ostavile trag na njegovu psihu, a Feldman i dalje stoji iza svojih tvrdi usprkos prijetnjama tužbi.

U više navrata Haim je u intervjuima otvoreno govorio o pritiscima industrije i vlastitim nesigurnostima, što ga je učinilo ranjivim, ali i bližim fanovima. Usprkos mnogim vezama s poznatim kolegicama, nikad se nije oženio te je živio povučeno u kasnijim godinama, često boreći se s financijskim problemima i zdravstvenim komplikacijama povezanim s dugogodišnjom ovisnošću.

Corey Haim - 6 Foto: Profimedia

Corey Haim - 13 Foto: Profimedia

Preminuo je 10. ožujka 2010. u Burbanku, a unatoč sumnji na predoziranje, kao uzrok smrti je ustanovljena upala pluća. Njegova smrt šokirala je obožavatelje diljem svijeta i ponovno otvorila rasprave o pritiscima u Hollywoodu, osobito prema dječjim zvijezdama.

Unatoč tragičnom kraju, Corey Haim ostavio je neizbrisiv trag u pop kulturi. Njegovi filmovi iz osamdesetih ostaju kultni klasik, a mnogi ga i dalje pamte kao jednog od najsjajnijih tinejdžerskih glumaca tog doba. Njegova životna priča često služi kao upozorenje o tamnoj strani slave, ali i kao podsjetnik na njegov nevjerojatan talent koji je očarao publiku.

