Naš MasterChef par novim prizorima potvrdio jačinu svoje ljubavi

Sanja Cukon i Sead Bojić uživali su na izletu u Zagreb, pokazali su kako su se proveli na Instagramu.

MasterChef par Sanja Cukon i Sead Bojić raznježili su pratitelje na društvenim mrežama novim zajedničkim fotografijama.

Naime, otišli su na izlet u Zagreb, a pokazali su da su bili na večeri, kupali se u bazenu, ali i posjetili poznati zagrebački outlet.

''Naš mali bijeg od svakodnevnice… Ispunjen osmijehom, nježnim riječima i trenucima koji vrijede više od bilo čega. S tobom, svaki izlet je putovanje srca'', napisala je zaljubljena Sanja.

Sanjina i Seadova ljubav počela je u prošlogodišnjoj sezoni MasterChefa.

Simpatije su se počele rađati već pri prvom susretu na galeriji najpoznatije kuhinje.

''Mi smo se stvarno povezali. Kad smo počeli pričati, našli smo neke zajedničke interese, jezik. Neka kemija nam se desila čim smo se upoznali, ali nismo se htjeli sad bazirati na to. Došli smo tu radi kuhanja, radi showa - i onda smo se dogovorili da ćemo čekati da sve završi pa ćemo onda vidjeti'', rekla je Sanja za IN magazin.

Sead i Sanja često dijele i svoje videozapise na kojima kuhaju, a zajedno imaju i velike kulinarske planove. Što žele ostvariti, kako su drugi kandidati reagirali na njihovu ljubav i gdje su se skrasili s obzirom na to da je ona iz Pule, a on iz Sarajeva, pročitajte u intervjuu OVDJE.

