Znate li čiji je ovo sin? Život pun padova, ali ovaj put svi pričaju o njegovoj transformaciji

Nasljednik velike glumačke zvijezde pojavio se na premijeri u New Yorku nakon burne prošlosti obilježene ovisnošću i godinama provedenim u zatvoru.

Izgledao je kao preslika svog slavnog oca kada se pojavio u rijetkom izlasku, noseći različite cipele na premijeri filma "Looking Through Water" u New Yorku.

Dolazi iz izrazito poznate obitelji – otac, djed i baka svi su cijenjeni glumci, a majka filmska producentica.

I sam glumac, debitirao je 1997. u filmu Jackie Chana "Mr. Nice Guy", nakon čega je dobio niz uloga, uključujući i National Lampoon's Adam & Eve (2005).

Cameron Douglas - 4 Foto: Profimedia

No, 2007. stvari su krenule nizbrdo kada je uhićen zbog posjedovanja kokaina. Dvije godine kasnije ponovno je uhićen, ovaj put zbog posjedovanja metamfetamina, a zbog količine optužen je za namjeru distribucije.

Pogledaji ovo Celebrity Uhvaćeni na jahti! Sad svi znaju za vezu koju su dugo skrivali zbog razlike u godinama

Godine 2010. priznao je krivnju za zavjeru radi distribucije droge i posjedovanje heroina te je osuđen na pet godina zatvora. Pušten je 2016., nakon što mu je kazna bila produljena jer je u zatvoru priznao krivnju za posjedovanje droge.

Pričamo o Cameronu Douglasu, sinu oskarovca Michaela Douglasa (Wall Street) i unuku Kirka Douglasa (Champion) te glumice Diane Webster (Days of Our Lives).

Cameron Douglas - 6 Foto: Profimedia

Cameron i Michael Douglas (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

U rijetkom pojavljivanju u srijedu, Cameron je stigao na njujoršku premijeru filma Looking Through Water u pratnji tajanstvene žene.

Cameron Douglas - 1 Foto: Profimedia

Za događaj u DGA Theateru odjenuo je tamnozeleno odijelo po mjeri, koje je kombinirao s crnom majicom V-izreza, zlatnim lančićem, sunčanim naočalama i nesparenom obućom – jednom crnom i jednom bijelom tenisicom.

Cameron Douglas - 5 Foto: Profimedia

Cameron Douglas - 2 Foto: Profimedia

Cameron, koji je kroz život punio naslovnice zbog uhićenja povezanih s drogom i odlazaka na rehabilitaciju, dotaknuo je dno 2010. kada je osuđen na pet godina zatvora.

Pogledaji ovo Preporuke Američki glazbenik raspričao nam se o priojelomnom trenutku karijere i zašto ga naš otok ostavlja bez daha

Njegovo vrijeme iza rešetaka produljeno je za još četiri i pol godine 2011. nakon što je priznao krivnju za krijumčarenje droge u zatvor.

Galerija 12 12 12 12 12

Njegov otac Michael tada je preuzeo dio krivnje, nazvavši se lošim ocem.

"Da nije završio u zatvoru, bio bi mrtav ili bi ga netko ubio. Mislim da sada ima priliku započeti novi život – i on to zna", rekao je.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Zvijezda Kumova ponovno ljubi? Prisne fotke sa zgodnim mladićem potaknule su šuškanja

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity "Predivna i sa 67 godina!" Sharon Stone u badiću raspametila obožavatelje

Pogledaji ovo Zanimljivosti Koliko je Prija izdvojila za porod? Rodila je u jednoj od najskupljih klinika u regiji!