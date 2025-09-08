"Predivna i sa 67 godina!" Sharon Stone u badiću raspametila obožavatelje

Sharon Stone oduševila je obožavatelje na Instagramu bezvremenskim izgledom u kupaćem kostimu dok je uživala na brodu u LA-u.

Sharon Stone bila je aktivna na Instagramu u petak, gdje je s 4,1 milijuna pratitelja podijelila novu fotografiju.

67-godišnja glumica oduševila je fanove pozirajući u kupaćem kostimu životinjskog uzorka dok je uživala u sunčanom danu na brodu.

Pokazala je svoju bezvremensku figuru u pripijenom, dekoltiranom kostimu, a širokim osmijehom pozirala je ispred američke zastave.

"Slavan dan na vodi u LA-u. Bog blagoslovio Ameriku", dodavši niz emotikona s američkom zastavom.

Sharon Stone - 1 Foto: Profimedia

Vječna ljepotica kosu je s pramenovima sijedih povukla u rep, a nosila je i moderne sunčane naočale, a pratite su njezin izgled pohvalili u komentarima.

Sharon Stone (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Sharon Stone (FOTO: Instagram)

"Još uvijek imaš to u sebi", "Predivna žena", "Koliko je zgodna", "Wow", samo su neki od komentara.

Dobitnica Emmyja bila je u braku s Michaelom Greenburgom od 1984. do njihova razvoda 1987. godine.

Majka je trojice posvojene djece: Roana (25), Lairda (20) i Quinna (19).

