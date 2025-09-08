"Predivna i sa 67 godina!" Sharon Stone u badiću raspametila obožavatelje

Sharon Stone oduševila je obožavatelje na Instagramu bezvremenskim izgledom u kupaćem kostimu dok je uživala na brodu u LA-u.
Sharon Stone bila je aktivna na Instagramu u petak, gdje je s 4,1 milijuna pratitelja podijelila novu fotografiju.3 vijesti o kojima se priča malo se pretjeralo Majino vruće kaubojsko izdanje palo je u drugi plan zbog hitre reakcije zaštitara! jako su bliski Znate li čiji je ovo sin? Mama mu je nekoć bila najmoćnija političarka u Hrvatskoj ma isti su Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika
67-godišnja glumica oduševila je fanove pozirajući u kupaćem kostimu životinjskog uzorka dok je uživala u sunčanom danu na brodu.
Pokazala je svoju bezvremensku figuru u pripijenom, dekoltiranom kostimu, a širokim osmijehom pozirala je ispred američke zastave.
"Slavan dan na vodi u LA-u. Bog blagoslovio Ameriku", dodavši niz emotikona s američkom zastavom.
Pogledaji ovo Celebrity Uhvaćeni na jahti! Sad svi znaju za vezu koju su dugo skrivali zbog razlike u godinama
Sharon Stone - 1 Foto: Profimedia
Vječna ljepotica kosu je s pramenovima sijedih povukla u rep, a nosila je i moderne sunčane naočale, a pratite su njezin izgled pohvalili u komentarima.
Sharon Stone (Foto: Instagram) Foto: Instagram
Sharon Stone (FOTO: Instagram)
"Još uvijek imaš to u sebi", "Predivna žena", "Koliko je zgodna", "Wow", samo su neki od komentara.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je kontroverzni menadžer koji se spominje kao novi partner Sydney Sweeney?
Dobitnica Emmyja bila je u braku s Michaelom Greenburgom od 1984. do njihova razvoda 1987. godine.
Galerija 25 25 25 25 25
Majka je trojice posvojene djece: Roana (25), Lairda (20) i Quinna (19).
1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Tko je nova, zgodna 19 godina mlađa supruga slovenskog premijera?
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nives Ivanišević objavila rijetke slike sina, za to je imala poseban razlog!
Pogledaji ovo Zanimljivosti Bio je idol milijuna tinejdžerica, a onda ga je Hollywood slomio