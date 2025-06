Znate li koje su bile prve uloge danas velikih glumačkih zvijezda? Neki bi ih najradije zaboravili!

Prije slave, mnogi glumci su morali proći kroz neke pomalo sramotne uloge koje bi danas rado zaboravili.

Kako bi došle do danas zvjezdanih visina, mnoge glumačke zvijezde morale su proći niz loših filmova ili onih uloga u kojima ih danas ne bismo vidjeli. Rijetki su oni koji su već s prvom ulogom ostvarili pohvale, poput Edwarda Nortona koji je bio nominiran za Oscara za svoju prvu ulogu u filmu "Primal Feral", ali neki glumci su bili u projektima koje se više niti ne pamte.

Prije nego je osvojio Oscara za film "Argo", Ben Affleck je glumio u filmu "Buffy, ubojica vampira" s Kristy Swanson kao Buffy Summers. U ovom filmu, iz kojeg se razvila istoimena serija sa Sarah Michelle Gellar, Affleck je glumio košarkaša koji je nosio broj 10 na dresu, a tijekom utakmice je shvatio kako je njegov oponent vampir.

Ben Affleck - 1 Foto: Profimedia

Ben Affleck i Jennifer Lopez - 9 Foto: Profimedia

Prestravljen, dodao je loptu svom protivniku, a Affleck je 30 godina kasnije otkrio kako je redatelj sinkronizirao njegov glas u toj sceni.

Prije nego je stekla slavu kao Ripley, Sigourney Weaver je imala ulogu u "Annie Hall" kao djevojka koja je s Alvyjem išla na spoj. Iako ju nisu potpisali na kraju filma, Weaver je ponosna na film, a već godinu dana poslije dobila je ulogu u miniseriji "The Best of Families".

Sigourney Weaver Foto: Profimedia

Sigourney Weaver Foto: Profimedia

Aarona Paula danas svi poznajemo kao Jesseja Pinkmana u seriji "Breaking Bad", no i on je do te uloge morao proći sito i rešeto. Jedna od tih uloga bila je ona napušenog lika u komediji "Van Wilder" s Ryanom Reynoldsom. U prvoj sceni, imao je raspravu s ocem glavnog lika (Tim Matherson), u kojem govori kako njega (Reynolds) može pronaći u Guinnessovoj knjizi rekorda pod "najjeb**iji živući čovjek".

Aaron Paul - 3 Foto: Profimedia

Aaron Paul - 2 Foto: Profimedia

Iako je počela glumiti s 10 godina, Scarlett Johansson prvi važni film, a kojeg bi ona zasigurno htjela zaboraviti, bio je onaj u "Sam u kući 3". Kada je imala 13 godina, Johansson je tumačila ulogu Molly, sestru glavnog junaka Alexa, koji se, dok je imao vodene kozice, borio s četveročlanom grupom lopova. Koliko joj se nije svidjelo, pokazala je prije nekoliko godina, kada je suptilno napomenula kako joj je upravo "Sam u kući 3" najgori film kojeg je snimila.

Scarlett Johansson Foto: Afp

Scarlett Johansson Foto: Profimedia

I Tobey Maguire je svoju karijeru započeo kao tinejdžer, a jedna od uloga koju bi danas htio zaboraviti, bila je ona autostopera u filmu "Fear and Loathing in Las Vegas" Terryja Gilliama. Maguireov lik je autostopirao kada su pored njega prošli Raoul Duke i Dr. Gonzo, no kako su njih dvojica bili pod utjecajem opijata, jedan od njih je pomislio kako se voze kroz zemlju šišmiša te forsirao vožnju dalje.

Tobey Maguire - 3 Foto: Profimedia

Tobey Maguire - 4 Foto: Profimedia

Samo godinu dana prije nego je postala Rachel Green, Jennifer Aniston je bila u hororcu "Leprechaun". U tom filmu tumačila je ulogu Tory Redding, koja se susrela s osvete željnim vilenjakom (Warwick Davis), a film je na kraju stekao kultni status, uz još nekoliko nastavaka. Međutim, Aniston se nije vratila ni u jedan kasnije, a 2021. je u intervjuu priznala kako se često pitala koliko će joj to utjecati na budućnost.

Jennifer Aniston - 4 Foto: Profimedia

Jennifer Aniston - 12 Foto: Profimedia

Vjerovali ili ne, ali Sharon Stone je bila u "Policijskoj akademiji". Prije nego je mnogima zagolicala pažnju sa "Sirovim strastima", Stone je bila u četvrtom nastavku ove franšize, a par godina kasnije je priznala da joj je u tom trenutku "zbilja trebao posao".

Sharon Stone Foto: Instagram

Sharon Stone - 1 Foto: Profimedia

Prije nego je postao Kapetan Amerika, prva glavna uloga Chrisa Evansa je bila u komediji "Not Another Teen Movie", no taj film nije postigao veliki uspjeh na kinoblagajnama. Usprkos tome, mnogi su uočili Evansa, koji je kasnije postao Ljudska Baklja u franšizi "Fantastična četvorka" i član stalne postave u Marvelovim filmovima.

Chris Evans - 1 Foto: Profimedia

Chris Evans - 5 Foto: Profimedia

Kada su se "Ratovi zvijezda" vratili s prvim nastavkom prequela "Fantomska prijetnja", veliku ulogu u ovoj trilogiji je imala Padme Amidala, koju je službeno tumačila Natalie Portman. Međutim, u određenom trenutku, Padme je odlučila pobjeći od svojih dužnosti, na kojima ju je zamijenila dvojnica koju je tumačila Keira Knightley. Koliko su pod maskom bile slične, pokazuje i anegdota sa snimanja, kada se susrela s Natalieinom majkom, koja ih je zamijenila.

Keira Knightley (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Keira Knightley Foto: Profimedia

Prije nego su njegovi filmovi zaradili oko 27 milijardu dolara, Samuel L. Jackson je teško dobivao uloge, a jedna u kojoj je dobio je kratka uloga lopova u filmu "Princ otkriva Ameriku". Lik Akeema (Eddie Murphy) u toj sceni je uspio onesposobiti Jacksonov lik u pokušaju pljačke restorana.

Samuel L. Jackson - 1 Foto: Profimedia

Samuel L. Jackson - 3 Foto: Profimedia

I za sam kraj, mnogi se sjećaju filma "Panic Room" u kojem lik Jodie Foster sa svojom kćeri skriva u stanu u New Yorku od lopova koji traže blago u istoj sobi gdje su i one. Ovu kćer je glumila Kristen Stewart, kojoj je to bila druga kreditirana uloga u karijeri. Stewart će kasnije steći svjetsku slavu u serijalu "Sumrak saga", a dodala je kako joj je najveći užitak u snimanju bilo druženje s Jodie Foster.

Kristen Stewart (Foto: Getty) Foto: Getty

Kristen Stewart (Foto: Getty) Foto: Getty

Jeste li gledali ijedan od ovih filmova, pišite nam u komentarima!

