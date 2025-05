Od promjene spola do gej glasina! Ovo su najluđe teorije zavjera o braku Emmanuela i Brigitte Macron

Veza Emmanuela i Brigitte Macron, započeta u učionici unatoč protivljenju obitelji i medijskim skandalima, opstala je desetljećima i danas predstavlja jedan od najzanimljivijih brakova svjetske politike.

Prva dama Francuske, Britgitte Macron (70), otkrila je da joj je bio kaos u glavi kad je počela izlaziti s francuskim predsjednikom jer je njemu tada bilo 15, a njoj 40 godina.

Emmanuel (45) i Brigitte Macron upoznali su se kad je ona radila kao profesorica u privatnoj katoličkoj školi Lycee la Providence u Amiensu, koju je on tada pohađao. S njim u razred išla je njezina kći Laurence, koju je dobila s bivšim suprugom Andreom-Louisom Auziereom, s kojim je u to vrijeme još bila u braku.

Emmanuel Macron sa suprugom Brigitte - 2 Foto: Profimedia

Kad se doznalo za romansu učiteljice i učenika, nastao je veliki skandal, Emmanuelovi roditelji odmah su ga ispisali iz škole i poslali ga u internat u dva i pol sata udaljenom Parizu.

Velika razlika u godinama jedna je od glavnih tema kad se govori o njihovu braku, a ona je sada u rijetkom intervjuu progovorila o tjeskobi koju je zbog toga osjećala na početku njihove veze.

Emmanuel Macron sa suprugom Brigitte - 1 Foto: Profimedia

"Užasavalo me što je on tako mlad. Emmanuel je morao otići u Pariz. Rekla sam samoj sebi da će se zaljubiti u nekog svojih godina. To se nije dogodilo", otkrila je Brigitte.

Mislite li da je njihova razlika u godinama pretjerana? Da, okolnosti nisu bile normalne!

Ne, ljubav ne zna za godine

Nemam mišljenje Da, okolnosti nisu bile normalne!

Ne, ljubav ne zna za godine

Nemam mišljenje Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Leonarda Boban više ne izgleda ovako, sada ima frizuru koju bira sve više žena!

Kad su roditelji Emmanuela Macrona doznali za njegovu vezu s profesoricom Brigitte, uslijedila je snažna reakcija. Majka Françoise Nogues-Macron suočila se s Brigitte riječima: "Ti si proživjela život, a on s tobom neće moći imati djecu." Otac Jean-Michel Macron priznao je da je skoro pao sa stolice kada je otkrio identitet sinove djevojke. U pokušaju da promijene tijek sinova života odlučili su ga ispisati iz škole i poslati u Pariz, nadajući se da će ondje upoznati nekoga bližeg svojim godinama.

Emmanuel i Brigitte Macron Foto: Profimedia

Brigitte se, unatoč snažnim emocijama, povukla i čekala deset godina prije nego što je napustila brak.

"Jedina prepreka bila su moja djeca. Pričekala sam kako im ne bih uništila živote", izjavila je u intervjuu za Paris Match.

Njezin prvi suprug André-Louis prekinuo je odnos čim je saznao za njezinu vezu s bivšim učenikom.

Emmanuel i Brigitte Macron - 5 Foto: Profimedia

Godinama kasnije pojavile su se i teorije zavjere – od spekulacija da je Macron homoseksualac do tvrdnji da je njegov brak s Brigitte samo paravan. Neki su ga povezivali s direktorom Radija France, Mathieuom Galletom.

Galerija 26 26 26 26 26

Unatoč svemu, par tvrdi da njihova veza funkcionira. Brigitte je jednom prilikom rekla da Emmanuel zove svakih sat i pol i savjetuje se s njom o važnim odlukama.

Pogledaji ovo Celebrity Video kruži! Trenutak kad se Shakira poskliznula na bini i pala postao viralan

"Svakog jutra skupa doručkujemo, ja sa svojim borama, a on sa svojom svježinom," rekla je, a predsjednik je dodao da redovito imaju zajedničke izlaske.

"Ne ostajemo kod kuće. Poznate su nam sve protokolarne obveze, no želimo sačuvati svoj dio slobode", rekao je.

Brigitte je tijekom godina morala demantirati i lažne tvrdnje da je rođena kao muškarac – zbog čega je podigla tužbu i dobila spor. Danas ima osam unuka koje Emmanuel naziva svojima. Svake srijede i petka posvećuje vrijeme obitelji.

Brigitte i Emmanuel Macron - 3 Foto: Profimedia

Njihov brak ostaje među najneobičnijima i najkomentiranijima na svjetskoj političkoj sceni – veza koja je započela u školskoj klupi i preživjela sva iskušenja javnog života.

OVDJE pročitajte više detalja o njihovoj ljubavnoj priči.

Na Dnevnik.hr-u (OVDJE) pogledajte njihovu snimku koja je šokirala javnost.

Brigitte i Emmanuel Macron - 2 Foto: Profimedia

A što vi mislite o Emmanuelu i Brigitte, pišite u komentarima ispod teksta!

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Je li otišla korak predaleko? Raskošne obline stisnula je u haljinu od lanaca

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zašto je Meghan Markle napravila dva nervozna koraka unatrag tijekom ovog susreta s Kate Middleton?

Pogledaji ovo Nekad i sad To je on?! Fanovi su jedva prepoznali zvijezdu 2000-ih!