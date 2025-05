To je on?! Fanovi su jedva prepoznali zvijezdu 2000-ih!

Pjevač Ryan Cabrera, koji se proslavio početkom 2000-ih, pojavio se u jednom podcastu, a mnogi fanovi su ga jedva prepoznali.

Poslije dugo vremena, američki pjevač i kantautor Ryan Cabrera se pojavio u javnosti, zahvaljujući intervjuu kojeg je dao za "The Zach Sang Show", a mnogi fanovi su se iznenadili koliko se nekadašnji hitmejker promijenio u odnosu na starije dane. Neki od njih komentirali su kako danas 42-godišnji Cabrera dosta mladoliko izgleda, no da bi mu vrlo rado promijenili frizuru koja ga je, kako neki pišu, pretvorila u country pjevača.

Ryan Cabrera - 2 Foto: Youtube

Ryan Cabrera - 1 Foto: Youtube

Ryan Cabrera - 8 Foto: Profimedia

Cabrera se proslavio početkom 2000-ih hitovima poput "On The Way Down" i "True", koji su ga lansirali među najprepoznatljivije izvođače tog doba. Njegov debitantski album "Take It All Away" iz 2004. godine dosegao je osmo mjesto na listi najprodavanijih izdanja Billboard 200, zahvaljujući više od dva milijuna prodanih primjeraka. Cabrera je bio poznat po svom prepoznatljivom izgledu s razbarušenom kosom i romantičnim baladama koje su osvajale srca tinejdžera diljem svijeta.

Ryan Cabrera - 1 Foto: Profimedia

Ryan Cabrera - 7 Foto: Profimedia

Ryan Cabrera - 3 Foto: Profimedia

Iako je njegova popularnost s vremenom opala, Cabrera je ostao aktivan na glazbenoj sceni, unatoč tome što je zadnji album objavio još 2008. godine. Nedavno je proslavio 20. godišnjicu svog hita "On the Way Down" novom verzijom pjesme u suradnji s poznatim imenima poput AJ-a McLeana (Backstreet Boys), Joeyja Fatonea (NSYNC) i Taylora Hansona (Hanson). Ova suradnja donijela je svježinu originalu i podsjetila obožavatelje na zlatno doba pop-rocka.

U privatnom životu, nakon što je hodao s Ashlee Simpson, Jess Origliasso i Riley Keough, Cabrera je 2022. godine oženio devet godina mlađu WWE zvijezdu Alexu Bliss, s kojom je 2023. dobio kćer Hendrix.

Ryan Cabrera - 3 Foto: Afp

Ryan Cabrera - 2 Foto: Afp

Ryan Cabrera - 1 Foto: Afp

Unatoč bliskim vezama s WWE-om, Cabrera je izjavio da nema namjeru sudjelovati u njihovim pričama, ističući: "Držim se svog puta. Znam gdje ne briljiram."

Danas, Cabrera nastavlja s glazbenim projektima i nastupima, održavajući vezu s obožavateljima putem društvenih mreža i koncerata. Njegova sposobnost prilagodbe i vjernost vlastitom stilu osigurali su mu trajno mjesto u srcima ljubitelja glazbe.

Sjećate li se Cabrerinih hitova, pišite nam u komentarima!

