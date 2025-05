Nikad iskreniji intervju našeg pjevača: ''Zbog njega sam bankrotirao, ostao bez ičega''

In Magazin: Amir Kazić Leo - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Bio je vrhunski roštiljdžija u Sanskom Mostu, slučajno stigao u Istru, a postao jedan od najcjenjenijih vokala domaće scene. Amir Kazić Leo doslovno je propjevao od muke i svoj glazbeni put započeo iz debelog minusa. U nikad iskrenijem i ekskluzivnom razgovoru Leo po prvi put javno tvrdi da ga je suradnja s Dadom Topićem dovela do bankrota. Našoj Anji Beneti otkrio je i neobičan trenutak kad je upoznao suprugu Bibu. Ne propustite!

"Puno toga se nisam nadao. Recimo nikad se nisam nadao da ću završiti u Istri, da ću živjeti tamo'', govori Amir Kazić Leo koji i danas slovi kao najbolji roštiljdžija na estradi, u Istru je stigao s namjerom da ostane tek jednu sezonu.

"Ja sve u životu radim s ljubavlju, dam sve od sebe, tako i taj posao gdje sam radio u restoanu. Pročulo se da je u tom restoranu jedan mladi ali jako dobar roštiljdžija koji je jako dobar kuhar i onda su me iskreno počele salijetati gazde, ti elitniji restorani'', govori Leo.

Među onima koje je zadivio svojim kuharskim umijećem bio je i otac njegove današnje supruge Bibe. Život piše romane…

''Kolegica je rekla čekaju te neki ljudi dolje. Ja sam se spustio, i došla je jedna mlada djevojka, s razvezanim tenisicama, obučenima malo fora za to vrijeme i kaže čuj: stari je rekao da dođeš dolje na probu, ja kažem, a ja kažem tko si ti, tko ti je stari?! Ja sam otišao na taj razgovor i malo se pobliže upoznao s tom mladom prekrasnom djevojkom. Malo po malo. Nije trajalo ni mjesec i pol, dva dana, već smo počeli živjeti i danas smo 37 godina skupa", priča Leo.

Nakon nekoliko godina poslovni putevi s Bibinim ocem su se razišli, a Leo otvoreno prizanje da punac nije vjerovao ni u njihovu ljubavnu priču.

''U startu nam je davao nekih četiri, pet mjeseci, ma neće, međutim tih 4, 5 mjeseci se pretvorilo u 47 godina. Prihvatio je on to kasnije, i mislim da je negdje u dubini duše bio ponosan na nas!''.

'95. godine poslovnog partnera pronašao je u Dadi Topiću.

''On je ponudio da ja otkupim pola studija kojeg je on imao s jednim Austrijancem u Beču, i to se meni činilo super. Otišao sm, kupio sam tu polovinu studija, došli smo u Grožnjan i napravili smo nešto što nitko nije imao na ovim prostorima'', govori.

Priča nije imala sretan kraj.

''Zbog Dade sam bankrotirao, ostao sam jednostavno bez ičega. Tu priču nisam, mislim da nikad nikome javno ispričao. Zbog Dade Topića, to je bio bukvalno bankrot jer se desilo da je čovjek prolupao u to vrijeme, da se zaključavao u studio, nije nikog puštao, ovo je moje, moje. Imali smo potpisan ugovor s Parnim Valjkom, s Tutti Frutti bendom, imali smo razgovor u Trstu sa Zuccherom koji je rekao da će rado doći. Jedna filmska agencija iz Kande je imala dio opreme u tom studiju, oni su garantirali da će sve filmove koji rade glazbu u tom studiju. Ali što se desilo, valjda je čovjek malo skrenuo, prolupao i ostao sam bez te opreme, bez svega toga, bez godinu dana života. Jednom prilikom otišao sam u jednu prodavaonicu glazbenih instrumenata. Pitam gazdu od kuda ti ovaj mix pult, kaže Dado Topić, nazvao sam i rekao sam mu kako te nije sramota, prodaješ moje stvari'', prisjetio se Leo.

Sreća mu se ipak osmjehnula. Iste godine upoznao je Đorđa Novkovića i strelovito putanjom započeo svoju glazbenu karijeru.

''Ja sam jednostavno propjevao od muke, ja sam jedan od rijetkih koji je pjevačku karijeru započeo iz dubokog minusa. Kemal Monteno me jednostavno uzeo za ruku i odveo kod Đorđa Novkovića! Jedini njegov uvjet je bio da sve što sam do sad radio ostavim sa strane i da se ozbiljno posvetim samo muzici. Imao sam sreću da na tom albumu, imao sam pjesmu koja se zove Ivana, koja je u kratkom roku probila granice, da bi već te godine u 12. mjesecu radio dvoransku turneju'', priča.

Leo već destljećima slovi kao jedan od najljepših vokala na regionalnoj glazbenoj sceni, a brojne nagrade i priznanja to i potvrđuju. Publiku će uskoro razveseliti osmim studijskim album, ali i koncertima.

''Ostao sam duža publici neke gradove, koncerte, mjesta , pa ću se potruditi da im taj dug vratim'', zaključio je.

