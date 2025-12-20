Znate li tko je ovo? Devedesetih je glumila u seriji koju su svi pratili!

Nekadašnja zvijezda serije "Beverly Hills" i bivša predsjednica sindikata glumaca Gabrielle Carteris snimljena je u rijetkom izlasku Los Angelesu, netom uoči svog 65. rođendana.

Gabrielle Carteris snimljena je u opuštenoj šetnji Los Angelesom svega nekoliko dana prije nego što će proslaviti 65. rođendan.

Glumica je za izlazak odabrala jednostavnu, ležernu kombinaciju – tamne hlače, udobnu gornju majicu i praktičnu jaknu, uz minimalne modne dodatke, pokazujući da i desetljećima nakon vrhunca slave ostaje vjerna nenametljivom, urbanom stilu.

Gabrielle Carteris - 5 Foto: Profimedia

Gabrielle Carteris - 4 Foto: Profimedia

Gabrielle Carteris - 3 Foto: Profimedia

Iako će zauvijek ostati zapamćena kao Andrea Zuckerman iz kultne serije "Beverly Hills", Carteris je i danas aktivna figura u svijetu zabave i televizije. Zanimljivo je da je u vrijeme početka snimanja serije bila znatno starija od lika koji je glumila, a do uloge je došla tako što je - lagala na audiciji. Imala je 29 godina kada je utjelovila srednjoškolku Andreu, što ju je činilo jednom od najstarijih članica glumačke postave u tinejdžerskoj seriji.

Gabrielle Carteris - 6 Foto: Profimedia

Gabrielle Carteris - 2 Foto: YouTube Screenshot

Unatoč tome, njezina inteligentna, ozbiljna i emocionalno slojevita interpretacija Andree donijela joj je posebno mjesto među obožavateljima serije, koja je obilježila 90-e i postala globalni fenomen.

Gabrielle Carteris bila je dio originalne postave serije od 1990. do 1995. godine, pojavivši se u pet sezona. Njezin lik nerijetko je predstavljao glas razuma i ambicije, često u kontrastu s glamuroznijim životima ostalih likova iz "Beverly Hillsa". Andrea je bila simbol intelekta, novinarstva i društvene osviještenosti, što je Carteris igrala s velikom uvjerljivošću.

Gabrielle Carteris - 1 Foto: YouTube Screenshot

Gabrielle Carteris - 2 Foto: Profimedia

Seriju je napustila kako bi pokrenula svoj kratkotrajni talkshow "Gabrielle", no kasnije se nakratko vraćala kroz gostujuća pojavljivanja, a sudjelovala je i u kratkotrajnoj obnovljenoj inačici 2019. godine, gdje su se originalni glumci ponovno okupili, na oduševljenje dugogodišnjih fanova.

Osim glumačkog rada, Carteris je izgradila respektabilnu karijeru i iza kamera. Posebno se istaknula u sindikalnom radu – godinama je aktivna članica SAG-AFTRA, a od 2016. do 2021. obnašala je dužnost predsjednice sindikata glumaca, postavši prva žena na toj poziciji nakon nekoliko desetljeća.

Tori Spelling, Jennie Garth, Gabrielle Carteris (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Shannen Doherty, Jennie Garth, Gabrielle Carteris and Tori Spelling (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Time je dodatno učvrstila status jedne od najutjecajnijih žena u američkoj industriji zabave, ne samo kao glumice, već i kao glasnice prava umjetnika.

Dok je snimala seriju, počela je vezu s brokerom Charlesom Isaacsom, za kojeg se udala 1992. i danas imaju dvije kćeri.

