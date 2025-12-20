Udala se jedna od najljepših žena na svijetu! Zgodni trener izliječio joj je slomljeno srce

Tri godine nakon razvoda od Toma Bradyja, Gisele Bundchen se udala za trenera jiu-jitsua Joaquima Valentea.

Gisele Bündchen ponovno je izgovorila sudbonosno "da“". Slavna manekenka udala se po drugi put, i to daleko od očiju javnosti, u diskretnoj i privatnoj ceremoniji sa svojim partnerom Joaquimom Valenteom.

Kako potvrđuju američki mediji, par se vjenčao početkom prosinca u vlastitom domu u Surfsideu na Floridi, a vjenčanje je prošlo gotovo neprimijećeno. Dozvola za brak izdana je 1. prosinca, dok je ceremonija održana dva dana kasnije, 3. prosinca.

Vjenčanje dolazi nešto više od tri godine nakon što je Gisele finalizirala razvod od bivšeg igrača američkog nogometa i sada stručnog komentatora Toma Bradyja, s kojim ima dvoje djece – sina Benjamina i kćer Vivian. Upravo je razvod označio novo poglavlje u njezinu privatnom životu, koje je ubrzo dobilo i romantični nastavak.

Joaquim Valente, danas njezin suprug, u njezin je život ušao kao instruktor brazilskog jiu-jitsua njezinom sinu. Njihovo poznanstvo započelo je krajem 2021. godine, u vrijeme kada je Gisele još bila u braku, no romantična veza, kako je sama naglasila, započela je tek nakon službenog razvoda.

Prije nego što su se vjenčali, Gisele i Joaquim postali su roditelji. Par je početkom veljače 2025. godine dočekao svoje prvo zajedničko dijete – dječaka. Iako ime zasad nisu otkrili, strani mediji navode da je njegovo srednje ime navodno River, što se uklapa u simboliku imena koje Gisele već ima u obitelji.

Izvor blizak paru otkrio je da je Valente bio presretan što su se napokon vjenčali nakon dolaska djeteta.

Nakon tajnog vjenčanja, Gisele se vratila u Brazil, gdje je prisustvovala događaju poznatog brenda nakita u São Paulu. Posebnu pozornost izazvala je haljinom dugih rukava koja je u potpunosti prekrivala njezinu lijevu ruku, pa nije bilo moguće vidjeti nosi li vjenčani prsten, što je dodatno potaknulo nagađanja o vjenčanju.

Iako je ceremonija bila privatna, izvori navode da su joj prisustvovali članovi obitelji, što upućuje na to da par nije želio potpuno tajno, već intimno slavlje.

U jednom od rijetkih komentara o svojoj vezi, Gisele je istaknula da joj je ova ljubav drugačija od svih prijašnjih.

"Prvi put sam s osobom koja mi je najprije bila prijatelj. Sve je vrlo iskreno i transparentno", rekla je ranije u intervjuu.

Dok je brak s Tomom Bradyjem bio pod stalnim povećalom javnosti, čini se da Gisele s Joaquimom bira mirniji, privatniji život, fokusiran na obitelj i osobnu sreću.

Tajna ceremonija, dijete prije vjenčanja i povlačenje iz javnog eksponiranja govore jedno – Gisele Bündchen ušla je u novo poglavlje života pod vlastitim uvjetima.

